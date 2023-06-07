Kendilerine "House of Gavats" diyor, müstehcen çocuk görüntüleriyle ticaret yapıyorlardı! Mide bulandıran detaylar: Sohbet uygulamasındaki gruplarda...

Siber polis ekipleri dün İstanbul, Kütahya ve Bursa'da çok sayıda adrese baskın yapıp 30 zanlıyı yakaladı. Müstehcen çocuk görüntülerini dijital mesajlaşma platformundan paylaşıp satan kişilerin bu platformda kendilerine taktıkları adlar da dikkat çekti. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

SOHBET UYGULAMASINDAKİ GRUPLAR KURUYORLARDI

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, dijital sohbet uygulamasında farklı grup kuran ve bu platformlardan müstehcen çocuk görüntülerini paylaşan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılıktan alınan izinle harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dün bu şüphelilere yönelik İstanbul, Kütahya ve Bursa’da eş zamanlı operasyon başlattı. Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda, 30 zanlının yakalandığı bildirildi.

EVLERİNDEN O GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda müstehcen çocuk görüntüsü bulunan telefon, bilgisayar, CD, flash bellek gibi dijital malzemelere el konuldu.

KENDİLERİNE ŞİFRELİ İSİMLER KOYMUŞLAR

Çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçları nedeniyle yakalanan 30 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisiye soruşturmada yakalanan şüphelilerin, dijital mesajlaşma platformu üzerinden “House Of Gavats”, “VIP Gizli Çekim” ve “Ahlaksız Grup” gibi müstehcen isimlerle şifreli gruplar kurarak çocukların kullanıldığı müstehcen video ve görüntüleri söz konusu mecralarda satışa sundukları anlaşıldı.

ÖDEMELER BİRKAÇ HESAPTA TOPLANIYORMUŞ

Bu yöntemle çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiği, ödemelerin satıcı şüpheli tarafından belirlenen birkaç hesapta toplandığı ve bu hesaplar üzerinde yapılan analiz çalışmalarında şüpheli hesaplara para göndererek satın aldığı tespit edildi. Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

(İHA)

