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Kendilerine polis süsü veren gaspçıları, polis böyle suçüstü yakaladı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 13:44 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşı gasp eden 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Buse PEHLİVAN /İSTANBUL(DHA)- İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşı gasp eden 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte telsiz ve kelepçe ele geçirildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler 19 Kasım - 13 Ocak tarihlerinde Başakşehir ve Bayrampaşa'da meydana gelen olaylarla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, mağdurların ifadeleri doğrultusunda güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis ekipleri yaptığı takip sonucunda 14 Ocak tarihinde şüphelileri Başakşehir'de bir araç sürücüsünü gasp edecekleri sırada suçüstü yakaladı. Şubeye getirilen Yasin K.(27), Halis K. (35), İmam Ç. (40), Doğan A. (20)'nın polis yeleği ve telsizle araçlarından inerek durdukları otomobillerden indirdikleri kişileri " sizi karakola götürüyoruz " diyerek kendi araçlarına bindirdikleri, ardından darp ederek üzerlerindeki paraları zorla aldıkları öğrenildi. Şüphelilerin gasp ettikleri kişileri araçlarından indirerek olay yerinden uzaklaştıkları belirtildi. 3 olayda toplamda 25 bin lira nakit para gasp eden şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BÖYLE YAKALANDILAR
Öte yandan şüphelilerin polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin bir aracı durdurması ve ardından da gelen polis aracını görünce koşarak kaçmaya başlamaları, polisin de yaya olarak kovalamaları yer alıyor.

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