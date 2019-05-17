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Kendilerine polis süsü veren hırsızlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 11:34 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de kendilerine polis süsü vererek hırsızlık yapan 3 şüpheli gözaltına alınarak çıkartıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.Olay, Kırıkkale’de Çallıöz Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kırıkkale’de kendilerine polis süsü vererek hırsızlık yapan 3 şüpheli gözaltına alınarak çıkartıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Olay, Kırıkkale’de Çallıöz Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kısmı inşaat halindeki 3 katlı binanın üst katından bir takım sesler gelmesi üzerine kapıya çıkan E.Y., bu sırada üst kattan inen ve kendilerine polis süsü veren şüpheliler ile karşılaştı. Şüpheliler E.Y.’yi oyalayarak evine girerek buradan bir adet diz üstü bilgisayar, av tüfeği ve dört karton sigara çalarak kayıplara karıştı. E.Y. olayı hemen polise bildirdi. Yapılan araştırmalar sonrasında kendilerine polis süsü veren E.Ç. (31), E.T. (28), H.K.(24) gözaltına alındı. İfadelerinin alınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirilen 3 şüpheli suçlarını itiraf etmesinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi hakimliğince tutuklanarak Keskin T Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

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