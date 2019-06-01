HABER

Kendilerine polis süsü verip Afgan mültecileri gasp eden çete çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 12:40 | Son Güncelleme

İstanbul’da kendilerine polis süsü vererek Afgan uyruklu mültecileri etkisiz hale getirdikten sonra para ve eşyalarını gasp eden çete polis ekiplerince çökertildi.Ümraniye, Yamanevler’de sahur için bir araya gelen Afgan uyruklu mülteciler hayatlarının şokunu yaşadı.

İstanbul’da kendilerine polis süsü vererek Afgan uyruklu mültecileri etkisiz hale getirdikten sonra para ve eşyalarını gasp eden çete polis ekiplerince çökertildi.
Ümraniye, Yamanevler’de sahur için bir araya gelen Afgan uyruklu mülteciler hayatlarının şokunu yaşadı. Kendilerini polis olarak tanıtan bir grup şüpheli, Afgan mültecileri silah zoruyla etkisiz hale getirdikten sonra evde bulunan cep telefonları, pasaport ve bir miktar parayı çalarak kayıplara karıştı. Gasp edildiklerini fark eden Afgan mülteciler Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gelerek durumdan şikayetçi oldu. Afgan mültecilerin şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Çalışmalar sırasında Kadıköy, Fikirtepe Mahallesi’nde de Afgan mültecilerin benzer yöntemle gasp edildiği haberi alındı. Bu haberle çalışmalarını sıklaştıran ekipler şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti. Şehir polis kameralarından yapılan incelemelerde aracın bir grup şüpheli tarafından kullanıldığı görüldü. Plaka sahibinin bir kadın olduğunun öğrenilmesi üzerine ekipler çalışmalarını aile fertlerine yönlendirdi. Kadının eşi olduğu öğrenilen Tahmil Ata B.’nın aracı kullandığını tespit eden ekipler harekete geçerek operasyon için düğmeye bastı.

Çete üyeleri kendilerine özel kimlik düzenlemiş
Ümraniye ve Üsküdar’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Tahmil Ata B., Ali E., Okan K., Cuma G., Mehmet Ali A., Mahir K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kelepçe ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Bunun yanı sıra şüphelilerin kendilerine polis süsü vermek için düzenledikleri özel kimliklerde bulundu. Gasp Büro Amirliğinde ifadeleri alınan şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Şikayetleriyle kaçak oldukları ortaya çıktı
Çete tarafından gasp edilen Afgan mülteciler ise ülkeye kaçak yollardan giriş yaptıkları tespit edildikleri için ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

Kendilerine polis süsü verip Afgan mültecileri gasp eden çete çökertildi

Kendilerine polis süsü verip Afgan mültecileri gasp eden çete çökertildi

Kendilerine polis süsü verip Afgan mültecileri gasp eden çete çökertildi

Kendilerine polis süsü verip Afgan mültecileri gasp eden çete çökertildi

Kendilerine polis süsü verip Afgan mültecileri gasp eden çete çökertildi

Kendilerine polis süsü verip Afgan mültecileri gasp eden çete çökertildi

Kendilerine polis süsü verip Afgan mültecileri gasp eden çete çökertildi

Kendilerine polis süsü verip Afgan mültecileri gasp eden çete çökertildi

Kendilerine polis süsü verip Afgan mültecileri gasp eden çete çökertildi

Kendilerine polis süsü verip Afgan mültecileri gasp eden çete çökertildi

Kendilerine polis süsü verip Afgan mültecileri gasp eden çete çökertildi

Kendilerine polis süsü verip Afgan mültecileri gasp eden çete çökertildi

Kendilerine polis süsü verip Afgan mültecileri gasp eden çete çökertildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Komşuda korkutan deprem!

Komşuda korkutan deprem!

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.