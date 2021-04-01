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Kendilerini avunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı gibi göstermişler! Dolandırıcı örgütün milyonluk vurgunu

01.04.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kendilerini Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı kuruluş gibi gösteren örgüt yakayı ele verdi. 5 milyon TL'lik vurgun yapan suç örgütü, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 7 kişinin yakalandığı operasyonda baskın yapılan binanın daha önce büyükelçilik olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Yüksek güvenlikli sözde şirket binasında çok sayıda silah, dinleme cihazı ve sinyal kesici jammer bulunduğu öğrenildi.

Kendilerini avunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı gibi göstermişler! Dolandırıcı örgütün milyonluk vurgunu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmasında, savunma sanayi üzerine faaliyet gösteren şirketlerin dolandırıldığı belirlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında 'TR-STS Savunma ve Harp Sanayi Genel Müdürlüğü' adlı şirketin Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir kuruluşu gibi tanıtıldığı ve bu şekilde savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların mağdur edildiği belirlendi. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu şirket binasının da aralarında bulunduğu 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sözde TR-STS Savunma ve Harp Sanayi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin M.A. ile yöneticiler Serkan Y. ve Özgür Y., şirket binasında olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.

BÜYÜKELÇİLİK BİNASI OLARAK KULLANILMIŞ

3 yöneticinin gözaltına alındığı ve kale gibi korunan şirket binasının daha önce büyükleçilik binası olarak kullanıldığı, içinde havuz, sauna gibi özel bölümlerin bulunduğu belirlendi. Yüksek güvenlikli binanın duvarlarında 'Bu tesiste NATO ve milli gizlilik dereceli projeler nedeniyle ses ve görüntü kaydı yapılmamaktadır' yazısı dikkat çekti. Binada yapılan aramada çok sayıda airsoft silah, 2 tabanca, 5 uzun namlulu silah, 550 bin TL nakit para, çok sayıda döküman, dinleme cihazı ve sinyal kesici 'jammer' ele geçirildi.

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5 MİLYONLUK VURGUN

Yapılan detaylı incelemelerde söz konusu şirkete, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir alt kuruluşu imajı verildiği öğrenildi. Şüphelilerin, kendileri ile iş birliği yapmayan şirket yöneticilerini bu alanda iş yapamayacakları yönünde tehdit ettiği belirlendi. Savunma sanayi alanında ihale kazanan diğer şirketlerle de temas kuran örgüt üyelerinin, ihalelerden kendilerine pay vermemeleri halinde 'devlet büyüklerine şikayet edeceğiz' tehdidiyle korkuttukları belirlendi. Şirket logosu ile tabelalarına kamu kurumu izlenimi verecek şekilde dizayn eden şüphelilerin, kendilerini devletin gizli işlerini yapan bir kadro olarak tanıttıkları saptandı. Şüphelilerin, bazı şirketlerin hisselerini ise 'devlete bağış' adı altında kendi üzerlerine aldığı saptandı. Suç örgütünün bu yöntemlerle yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.

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AYRILMAK İSTEYEN ÇALIŞANLARIN ARAÇLARINA 'KAN' SÜRDÜLER

Örgüt üyelerinin lüks restoranlara giderken adeta koruma ordusu ile hareket ettiği ve korumaların tamamının silahlı ve özel kıyafetler giydiği belirlendi. Ele başlarının ise bu şekilde kendini üst düzey bürokrat olarak tanıttığı ve böylece güven kazandığı saptandı. Şirkette çalışmak isteyenleri de yalanlarına inandırdıkları belirlenen şüphelilerin, ayrılmak isteyen çalışanlarının araçlarına ise 'kan' sürerek korkuttukları öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken soruşturma sürdürülüyor.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Ankara

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