HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kendilerini devlet yetkilisi olarak tanıtıp 1 milyon 500 bin TL'lik vurgun yaptılar

Kendilerini devlet yetkilisi olarak tanıtıp 1 milyon 500 bin TL'lik vurgun yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 21:12 | Son Güncelleme

Manisa, İzmir ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, kendilerini savcı, polis ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtıp 24 kişiyi toplam 1 milyon 500 bin TL dolandıran 10 şüpheli yakalandı.

Kendilerini devlet yetkilisi olarak tanıtıp 1 milyon 500 bin TL'lik vurgun yaptılar

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik -Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Ekipler Manisa il genelinde kendilerini savcı, polis ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtan şüphelilerin peşine düştü.

24 KİŞİYİ TOPLAM 1 MİLYON 500 BİN TL DOLANDIRDILAR

20 farklı ilde 24 ayrı kişiyi toplamda 1 milyon 500 bin TL dolandıran şüphelilerin yakalanması amacıyla Manisa, İzmir ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınarak Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladıGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı
İstanbul'da 400 bekçi alınacakİstanbul'da 400 bekçi alınacak
En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi! En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi!
En Çok Okunan Haberler
Gelecek Partisi'nde şok istifa! Tüm görevlerini bıraktı
Gelecek Partisi'nde şok istifa! Tüm görevlerini bıraktı
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?
Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Heykele tepki: Reform istedik, bunu getirdiler
Heykele tepki: Reform istedik, bunu getirdiler
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Diğer Haberler
İstanbul'da görevlendirilmek üzere 400 bekçi alınacak
İstanbul'da 400 bekçi alınacak
Son dakika! Akdeniz'de yeni Navtex ilanı
Akdeniz'de yeni Navtex ilanı
Eşiyle 'ekmek alma' tartışması yaşadı, intihara kalkıştı
'Ekmek almaya ben niye gidiyormuşum, sen git!' İntihara kalkıştı
İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk pes dedirtti
İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk pes dedirtti
Son dakika! Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem! AFAD son depremler
Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.