Kendilerini gizli polis olarak tanıtıp 1 ayda 700 bin TL vurgun yaptılar

Kocaeli ve İzmir’de kendilerini savcı, gizli polis ve istihbaratçı olarak tanıtıp, vatandaşlara FETÖ’nün hesaplarını ele geçirdiğini söyleyerek 1 ayda yaklaşık 700 bin TL’lik vurgun yapan 2 kişi yakalandı.

Olay, 13 Eylül tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 81 yaşındaki G.B. isimli kadını arayan şahıslar kendilerini gizli polis olarak tanıtarak, FETÖ/PDY teörö örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini söyledi. Yaşlı kadına hesaplarını kurtaracaklarını söyleyen şahıslar, evindeki para ve ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyledi. Şahısların kendisini ikna etmesi üzerine G.B., evine gelen şahsa 350 bin TL değerinde ziynet eşyası ve 6 bin TL para verdi. Para ve ziynet eşyalarını teslim ettikten sonra şahısların tekrar kendisini aramamasından şüphelenen kadın, dolandırıldığını fark ederek polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

Kadını, kızını gözaltına alacaklarını söyleyerek dolandırdılar

Aynı şahıslar 25 Ekim tarihinde İzmit ilçesi Körfez Mahallesi’nde yaşayan R.M. (43) isimli kadını arayıp kendilerini istihbarat polisi olarak tanıttı. Kadını arayarak FETÖ ile bağlantılarının olduğunu tespit ettiklerini söyleyen şahıslar, 16 yaşındaki kızı İ.M.’yi gözaltına alacaklarını söylediler. Şahısların sözleri üzerine büyük panik yaşayan R.M., şahısların talimatlarını yerine getirmeye başladı. Şahıslar daha sonra R.M.’ye evindeki paraları kızı İ.M. aracılığı ile kendilerine teslim etmesini söyledi. R.M. evinde bulunan 50 bin Türk Lirası ve 5 bin dolar parayı kızına verdi. Daha sonra İ.M: parayı şahıslara teslim etti.