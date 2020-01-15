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  4. Kendilerini 'hakim, savcı' olarak tanıtıp, 815 bin liralık vurgun yapmışlar

Kendilerini 'hakim, savcı' olarak tanıtıp, 815 bin liralık vurgun yapmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 10:46 | Son Güncelleme

ADANA'da telefonla ulaştıkları kişileri, kendilerini 'polis, savcı, hakim' olarak tanıtıp, 'Kimliğiniz terör örgütü mensuplarının eline geçti' diyerek dolandıran 32 kişilik şebekenin 815 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da telefonla ulaştıkları kişileri, kendilerini 'polis, savcı, hakim' olarak tanıtıp, 'Kimliğiniz terör örgütü mensuplarının eline geçti' diyerek dolandıran 32 kişilik şebekenin 815 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini 'polis, hakim, savcı, asker' olarak tanıtarak, 'Kimliğiniz terör örgütü mensuplarının eline geçti' yalanıyla dolandırdığı öne sürülen kişileri takibe aldı. Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, Şanlıurfa ve Adana'da eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda 4'ü kadın, 32 kişi gözaltına alındı. Aralarından özel bir bankanın güvenlik görevlisi Nadir T.'nin de bulunduğu şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
HESAP BİLGİLERİNİ BANKA GÜVENLİĞİ VERMİŞ
Nadir T.'nin çete lideri Mustafa A. ve diğer üyeleri arayarak, bankada hesap bilgileri bulunan kişilerin iletişim adreslerini verdiği belirlendi. Ayrıca Nadir T.'nin bankaya gelen polisler hakkında çeteye bilgi aktardığı da saptandı.
24 kişi arayarak toplamda 815 bin liralık vurgun yapan çetenin hesaplarına bloke konuldu. Çetenin hesabındaki 212 bin lira, dolandıran vatandaşlara teslim edildi.
KARACİĞER NAKLİ OLDU, DOLANDIRICILIĞA DEVAM ETTİ
Operasyonda yakalanan 'Kontör Cuma' lakaplı Cuma A.'nın daha önce aynı suçtan tutuklandığı ortaya çıktı. Cezaevindeyken karaciğer hastalığına yakalanan Cuma A.'nın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ve karaciğer nakli olduğu tespit edildi. Tedavisi sürerken, tekrar dolandırıcılık yapan Cuma A., Antalya'ya eşiyle birlikte hastaneye giderken havalimanında gözaltına alındığı ifade edildi. Cuma A.'nın daha önce aynı suçtan 3 yıl önce yakalandığında sosyal medya hesabından, dolandırdığı kişilerin paralarıyla eğlenirken görüntülerini paylaştığı ortaya çıkmıştı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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