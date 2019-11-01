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Kendilerini hakim ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 22:21 | Son Güncelleme

Kendilerini hakim ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde telefonla aradıkları bir kişiyi kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandıran iki şüpheli tutuklandı.

Abdurrahmanlar Mahallesi'nde ikamet eden Z.T, Serik İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak kendisini hakim ve savcı gibi tanıtan iki kişi tarafından ziynet eşyalarının alındığını belirtti.

Bölgedeki 118 güvenlik kamerasının görüntüsünü inceleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin S.Ö. ve Ü.Ö. olduğunu belirledi.

Jandarma ekipleri, söz konusu kişileri Adana'nın Seyhan ilçesinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Z.T'den 116 bin lira değerinde ziynet eşyası aldığı tespit edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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