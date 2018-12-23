HABER

Kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcıları jandarma yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 17:26 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da telefonda kendilerini 'jandarma' olarak tanıtarak, A.E.'den 40 bin lira değerindeki altınlarını alan 2 kişi, jandarmanın operasyonuyla Diyarbakır'da yakalanarak, gözaltına alındı.

Kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcıları jandarma yakaladı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da telefonda kendilerini 'jandarma' olarak tanıtarak, A.E.'den 40 bin lira değerindeki altınlarını alan 2 kişi, jandarmanın operasyonuyla Diyarbakır'da yakalanarak, gözaltına alındı.
Olay, Adıyaman'a bağlı Bağpınar köyünde meydana geldi. S.A. ve Ü.K., iddiaya göre, cep telefonundan aradıkları A.E.'ye kendilerini 'jandarma' olarak tanıttı. Dolandırıcılar, buluştukları A.E.'den, 40 bin lira değerindeki 8 bilezik ve 9 cumhuriyet altınını aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.E., jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırma sonucu dolandırıcıların Diyarbakır'da olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan dolandırıcılar, Adıyaman'a getirildi. İkilinin evlerinde yapılan aramalarda ise A.E.'ye ait altınlar ele geçirilip, kendisine teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Ü.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcıları jandarma yakaladıKendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcıları jandarma yakaladıKendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcıları jandarma yakaladı

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Korkunç olay! Parçalanmış erkek cesedi bulunduKorkunç olay! Parçalanmış erkek cesedi bulundu
Fethiye'de uyuşturucu operasyonuFethiye'de uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Tsunami konser salonunu vurdu! Ünlü grup sahnedeydi, saniyeler sonrası korkunç...

Tsunami konser salonunu vurdu! Ünlü grup sahnedeydi, saniyeler sonrası korkunç...

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Avlu'nun Zerrin'i Nergis Öztürk direk dansıyla olay oldu

Avlu'nun Zerrin'i Nergis Öztürk direk dansıyla olay oldu

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalova'da fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

Fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

Korkunç olay! Parçalanmış erkek cesedi bulundu

Korkunç olay! Parçalanmış erkek cesedi bulundu

İzmir'de eşinin ilişki yaşadığını iddia ettiği kadını tabancayla vurdu!

Kocasıyla ilişki yaşayan kadının evini basıp kabusu yaşattı

Uşak'ta 3 kardeş evde ölü bulundu

Uşak'ta korkunç olay! 3 kardeş evde ölü bulundu

Jandarma hayali kadın halterciyi astsubay yaptı

Jandarma hayali kadın halterciyi astsubay yaptı

Ülkelerde ortalama ne kadar bahşiş veriliyor?

Ülkelerde ortalama ne kadar bahşiş veriliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.