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Kendilerini kadın olarak tanıtıp şantaj ve tehdit ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 14:09 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde şantaj ve tehdit yoluyla ağına düşürdükleri kişiden para koparmaya çalışan 3 kişi polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Balıkesir’in Susurluk ilçesinde kendilerini kadın olarak tanıtarak R.D.

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde şantaj ve tehdit yoluyla ağına düşürdükleri kişiden para koparmaya çalışan 3 kişi polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde kendilerini kadın olarak tanıtarak R.D. isimli kişiyi dolandırmaya çalışan 3 şahıs polisin takibine yakalandı. Ağına düşürdükleri kişinin çıplak fotoğraflarını elde ederek fotoğrafları internette yayma tehdidiyle müştekiden 20 bin TL para isteyen şahıslar Yağcıköyü civarında dur ihtarına uymayarak araçla kaçmaya çalıştı. Kaçan şahıslar kuru sıkı tabir edilen tabanca ile polislere doğru ateş ederken, polis de silahla karşılık verdi. Şüpheliler jandarma ekiplerinin de desteğiyle Yağcıköy’de yakalandı. Gözaltına alınan G.B, S.B, ve B.K.’nin sorgusu sürüyor.

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