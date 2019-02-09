Kendilerini kadın olarak tanıtıp şantaj ve tehdit ettiler

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde şantaj ve tehdit yoluyla ağına düşürdükleri kişiden para koparmaya çalışan 3 kişi polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde kendilerini kadın olarak tanıtarak R.D. isimli kişiyi dolandırmaya çalışan 3 şahıs polisin takibine yakalandı. Ağına düşürdükleri kişinin çıplak fotoğraflarını elde ederek fotoğrafları internette yayma tehdidiyle müştekiden 20 bin TL para isteyen şahıslar Yağcıköyü civarında dur ihtarına uymayarak araçla kaçmaya çalıştı. Kaçan şahıslar kuru sıkı tabir edilen tabanca ile polislere doğru ateş ederken, polis de silahla karşılık verdi. Şüpheliler jandarma ekiplerinin de desteğiyle Yağcıköy’de yakalandı. Gözaltına alınan G.B, S.B, ve B.K.’nin sorgusu sürüyor.
Karagümrük çetesine operasyon!
Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama
İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi
Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı
Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum