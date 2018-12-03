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Kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtmışlar! Tüm detaylar ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 16:28 | Son Güncelleme

Denizli'de kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 8 kişi yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen operasyonla ortaya çıkarılan gerçek yapılan ihbarla başladı. İl merkezi ve ilçelerde kaçak kazı yapan kişilerin ihbar edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyon sonucu 190 sikke, 144 tarihi eser ele geçirdi.

Kazı çalışmalarında kullanılan araçlar, dedektör ve çeşitli malzemelerin de yakalandığı operasyonda, ele geçirilen eserlerin binlerce yıllık olduğu tespit edildi. Hz. İsa portesi, imparator ve karısının figürlerinin de aralarında bulunduğu tarihi eserler koruma altına alındı.

Resmi kurum yazısıyla kaçak kazı yapmışlar!

Denizli'de kullandıkları arazi araçlarının üzerine resmi kurumlara ait mıknatıslı magnet yapıştırarak kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin il merkezi ve ilçelerde kaçak kazı yaparak "tarihi eser kaçakçılığı" faaliyetinde bulundukları ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan takip sonrası gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli kazı çalışmalarında kullandıkları araçlar, dedektör ve çeşitli malzemelerle yakalandı.Zanlıların araç ve ikametlerinde yapılan aramada, 190 sikke ve 144 tarihi eser ele geçirildi.
Binlerce yıllık olduğu tespit edilen eserlerin üzerlerinde bulunan kabartma ve figürlerde Didim Apollon Tapınağı'ndaki Medusa betimlemesinin bulunduğu, bazı eserlerde Hz. İsa portresinin, imparatorun ve karısının figürlerinin bulunduğu belirlendi.
Korunması gereken orjinal kültür varlıkları olduğu belirlenen eserlere el konuldu.
Bu arada, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan" gözaltına alınan 8 zanlının, eski döneme ait aile mezarlığı ve tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları, dikkati çekmemek için kullandıkları arazi araçlarına resmi kurumların yazılarını yapıştırdıkları ve kendilerini kamu kurum görevlisi olarak göstermek istedikleri tespit edildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Denizli operasyon

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
diğer ülkelerde bulan kişi devlete satar,biz de bulmak yasak olduğu için mutlaka illegal yollara girilir.
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