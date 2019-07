Kendilerini MİT'çi ve komutan olarak tanıtmışlardı! Tutuklandılar

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen bir vatandaş çocuğunun astsubay sınavına girdikten sonra tanıştığı R.B. isimli şahsın kendisini Genelkurmay Başkanlığında görevli yarbay olarak tanıtıp çocuğunu astsubay yapma karşılığında 25 bin lira para aldığını ancak çocuğunun astsubay olamadığını ileri sürdü.

Daha sonra yine polise gelen vatandaş ise kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan B.Y. ve İ.T.'nin Adana'da MİT'in yeni bir oluşum gerçekleştirdiğini bu nedenle kendilerinin görevlendirilerek MİT'e yeni eleman almak için çalışma yaptıklarını, kendilerinden 45 bin lira para aldığını ancak bir sonuç çıkmadığını iddia ederek dolandırıldığını söyleyip şikayetçi oldu.

Polis ekipleri bu başvurular üzerine R.B., B.Y. ve İ.T. adlı şahısları takibe aldı. Yapılan takip sonucunda zanlıların kendisini komutan ve MİT görevlisi olarak gösterip iş vaadi, adliye ve diğer kamu kurumlarındaki işleri çözme sözü vererek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Bunun üzerine polis, zanlıları evlerinde yakaladı. Emniyete getirilen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan R.B. ve B.Y. tutuklanırken, İ.T. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(İHA)