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Kendilerini MİT müdürü olarak tanıtıp FETÖ dosyalarını işlemden kaldıracaklarını söyleyen 3 kişiden biri tutuklandı

02.02.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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Van’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma dosyalarını işlemden kaldıracakları iddiasıyla aradıkları kişilerden para isteyen 3 şüpheliden biri tutuklandı.Van Açık Cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan ve FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan yargılandığı davada beraat eden A.S., Van Emniyet Müdürlüğüne giderek, kendini MİT müdürü olarak tanıtan kişilerin kendisiyle görüşmek istediği ihbarında bulundu.

Van’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma dosyalarını işlemden kaldıracakları iddiasıyla aradıkları kişilerden para isteyen 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Van Açık Cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan ve FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan yargılandığı davada beraat eden A.S., Van Emniyet Müdürlüğüne giderek, kendini MİT müdürü olarak tanıtan kişilerin kendisiyle görüşmek istediği ihbarında bulundu. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde açık kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerin, kendilerini MİT müdürü ve Van Cumhuriyet Başsavcısının arkadaşı olarak tanıtarak aradıkları kişilerden FETÖ/PDY dosyalarını işlemden kaldırmak için 200 bin lira istediği belirlendi.
Bunun üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aktif infaz koruma memuru olan B.D. ile S.P. ve K.K. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve üzerilerinde yapılan aramalarda; havalı tabanca, imzalı sahte MİT üst yazısı, 2 polis rozeti, polis yeleği, 2 kelepçe ve anahtarı, göz yaşartıcı sprey, oluksuz bıçak, 4 telefon, yazılı kaşe, birçok flaş bellek, resmi evrak fotokopileri ve dijital materyaller ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.P. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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