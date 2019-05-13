Kendilerini polis olarak tanıtan gasp şüphelileri yakalandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta kendilerini polis olarak tanıtıp bankamatikten para yatıran vatandaşı gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Polis merkezine şikayette bulunan H.K, bir otobüs firmasında bilet satış görevlisi olarak çalıştığını, 4 Mayıs'ta 00.30 sıralarında İncirtepe Mahallesi 242. sokaktaki iş yerini kapattıktan sonra şirketin hasılatını banka hesabına yatırmak için bankamatiğe gittiğini anlattı.

H.K. işlem yapacağı sırada, araçtan inen bir kişinin yanına geldiğini, polis kimliğini gösterip "Gayrettepe emniyet. Bin arabaya zorluk çıkarma" diyerek kendisini araca bindirdiğini ifade etti.

Şüphelinin belinde silah gördüğünü, araçta iki kişinin daha bulunduğunu ve bir telsiz olduğunu anlatan H.K, bir süre sonra bileklerine plastik kelepçe takıldığını söyledi.

H.K, üzerinde bulunan şirkete ait 3 bin 890 lira ile kendisine ait 2 bin lira ve cep telefonunu alan şüphelilerden birinin telefonla "Amirim doğru söylemiyor" şeklinde konuştuğunu, bir süre sonra kendisini TEM Otoyolu'nda bir akaryakıt istasyonu yakınında araçtan attıklarını anlattı.