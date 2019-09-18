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Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 14:52 | Son Güncelleme

Gaziantep’te kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşların cep telefonlarını çalan 2 şüpheli yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtan şahısların vatandaşların cep telefonlarını çalması ihbarı üzerine harekete geçti.

Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler yakalandı

Gaziantep’te kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşların cep telefonlarını çalan 2 şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtan şahısların vatandaşların cep telefonlarını çalması ihbarı üzerine harekete geçti. Olayların gerçekleştiği yerlerde güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda kendisini polis olarak tanıtan M.K. ile E.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden M.K.’nın 10 adet çeşitli suçtan arandığı, ayrıca şahsın 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 11 bin TL adli para cezasının olduğu tespit edildi. Çeşitli suçlardan aranması bulunan M.K.’nın sahte nüfus cüzdanı ile gezdiği anlaşılırken, şüpheli hakkında resmi evrakta sahtecilik suçundan da adli işlem yapıldığı bildirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Öte yandan şüphelilerin, vatandaşların cep telefonunu konuşma bahanesiyle alıp uzaklaşmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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