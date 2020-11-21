HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kendilerini polis olarak tanıtan yağmacılar kıskıvrak yakalandı, bir kişi tutuklandı

Kendilerini polis olarak tanıtan yağmacılar kıskıvrak yakalandı, bir kişi tutuklandı

21.11.2020 12:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp Suriye uyruklu vatandaşların ikametlerini yağmalayan 6 kişi polislerin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp Suriye uyruklu vatandaşların ikametlerini yağmalayan 6 kişi polislerin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Zanlılardan birisi mahkemece tutuklanırken 5’i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
Olay 15 Kasım günü İnegöl Yenice Mahallesinde meydana geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan 6 şahıs, Suriye uyruklu vatandaşların ikametlerini yağmaladıkları ihbarını alan polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri takibe alarak kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerden R.E. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Olay yerinde oldukları belirlenen ve kaçan diğer şüpheliler ise dün akşam saatlerinde gelen bir ihbar üzerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan araçta 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet açık namlulu tabanca gövdesi ve 1 adet ahşap topuz ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı kimlik sorgulamasında şüphelilerin oto hırsızlığından sabıkalı oldukları tespit edildi. Yakalanan şahıslar işlemler için emniyete götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneriProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneri
Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Aksi felakettirBakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Aksi felakettir
Görüntüleri tekrar izlediklerinde dehşete kapıldılar! Görüntüleri tekrar izlediklerinde dehşete kapıldılar!
1/

En Çok Okunan Haberler

Maske gerginliği! 'Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya'

Maske gerginliği! 'Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya'

Sevilen dizi ekrana böyle veda etti! Sürpriz dolu final sahnesi

Sevilen dizi ekrana böyle veda etti! Sürpriz dolu final sahnesi

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

Koronavirüs hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı

Koronavirüs hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Feci kaza! Ağlama sesi gelince fark edilip kurtarıldılar

Feci kaza! Ağlama sesi gelince fark edilip kurtarıldılar

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

Diğer Haberler

FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon!

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Aksi felakettir

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Aksi felakettir

Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Bakan Koca'da yeni açıklama: Mesaj yerini bulsun

Hastanede korkunç olay! Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp, kopardı

Tartıştığı kişinin parmağını ısırıp kopardı

Ordu'daki vahşette yeni gelişme: Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı

Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katilleri dayı-yeğen çıktı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.