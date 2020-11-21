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Kendilerini polis olarak tanıtan yağmacılar tutuklandı

21.11.2020 11:25 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın kendilerini polis olarak tanıtıp Suriye uyruklu vatandaşların ikametlerini yağmalayan 6 kişi Jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.Olay 15 Kasım günü İnegöl Yenice Mahallesinde meydana geldi.

Bursa’nın kendilerini polis olarak tanıtıp Suriye uyruklu vatandaşların ikametlerini yağmalayan 6 kişi Jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.
Olay 15 Kasım günü İnegöl Yenice Mahallesinde meydana geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan 6 şahıs, Suriye uyruklu vatandaşların ikametlerini yağmaladıkları ihbarını alan Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri takibe alarak kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerden R.E. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Olay yerinde oldukları belirlenen ve kaçan diğer şüpheliler ise dün akşam saatlerinde gelen bir ihbar üzerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan araçta 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet açık namlulu tabanca gövdesi ve 1 adet ahşap topuz ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı kimlik sorgulamasında şüphelilerin oto hırsızlığından sabıkalı oldukları tespit edildi. Yakalanan şahıslar işlemler için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

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