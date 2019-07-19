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Kendilerini polis olarak tanıtarak turistleri gasp eden 3 İranlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 13:49 | Son Güncelleme

İstanbul’da, yazıcıdan çıkarttıkları sahte polis kimlikleri ile turistleri gasp eden 3 İranlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kendilerini polis olarak tanıtarak turistleri gasp eden 3 İranlı yakalandı

İstanbul’da, yazıcıdan çıkarttıkları sahte polis kimlikleri ile turistleri gasp eden 3 İranlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlıların turistleri gasp etme anı, güvenlik kameralarına yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından gasp edildiklerini iddia eden turistlerden gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Gasp olaylarının meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, eşkalleri tespit edilen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Gasp olaylarının şüphelilerinden olduğu belirlenen İran uyruklu Farzeneh Muradi (39), Bakırköy’de bir alışveriş merkezinin çıkışında görülmesi sonrasında takibe alındı ve polis ekiplerince evine kadar izlendi. Şüphelinin eve girmesiyle birlikte operasyonu gerçekleştiren polis, Farzeneh Muradi ile birlikte, gasp olaylarının sorumluları olduğu belirlenen Emran Ali Ahmed (29) ve Ayoub Khourosh (40)’u yaşadıkları evde kıskıvrak yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada gasp olaylarında kullandıkları 2 adet sahte pasaport, 1 adet üzerinde “155 Polis İmdat” yazılı sahte polis kimliği ve kiraladıkları araçların plakalarında değişiklik yapmakta kullandıkları harf ve rakam çıkartmaları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Her olayda farklı araç kullanmışlar
Zanlıların kendilerini polis olarak tanıtarak gerçekleştirdikleri her gasp olayında kiraladıkları farklı bir aracı kullandıkları, bu araçları kiralarken sahte pasaport kullandıkları, çeşitli numara ve harf çıkartmalarını kullanarak araçların plakaları üzerinde değişiklik yaptıkları tespit edildi.

Toplam zarar 118 bin TL’nin üzerinde
Turistlerin yoğun olduğu bölgelerde, yazıcıdan çıkarttıkları ve üzerinde “155 Polis İmdat” yazan sahte polis kimliğini kullanarak turistlerin üzerindeki paraları çalan şahısların 20 bin dolar ve 5 bin TL’lik vurgun yaptıkları belirlendi. Şahısların turistlerin yanına giderek sahte polis kimliğini gösterdiği, turistlerin üzerinde arama yaptığı, arama esnasında üzerilerinde ve çantalarında bulunan paraların bir kısmını alarak paranın geri kalanını, turistlerin fark etmesine izin vermeden, yerine koyduğu, bu şekilde gasp olaylarını gerçekleştirdiği öğrenildi.
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahısların yol kenarında bekleyen turistlerin yanına yaklaştığı, turistlerin çantalarını alarak arama yapma bahanesiyle paralarının bir kısmını aldığı, daha sonra aynı araçla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.Kendilerini polis olarak tanıtarak turistleri gasp eden İran uyruklu 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kendilerini polis olarak tanıtarak turistleri gasp eden 3 İranlı yakalandı

Kendilerini polis olarak tanıtarak turistleri gasp eden 3 İranlı yakalandı

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