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Kendilerini polis olarak tanıtıp 89 yaşındaki adamın 1,6 milyon lirasını dolandırmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 17:30 | Son Güncelleme

Eskişehir'de kendilerini polis olarak tanıtan ve 89 yaşındaki bir kişinin yaklaşık 1,6 milyon lirasını dolandırdıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 tutuklu sanık, 8'er yıl hapis ve toplam 3,6 milyon lira adli para cezasına mahkum edildi.

Kendilerini polis olarak tanıtıp 89 yaşındaki adamın 1,6 milyon lirasını dolandırmışlar

Eskişehir'de kendilerini polis olarak tanıtarak 89 yaşındaki bir kişinin yaklaşık 1,6 milyon lirasını dolandırdıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 tutuklu sanığa 8'er yıl hapis ve toplam 3,6 milyon lira adli para cezası verildi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Mahmut Kaya (20), Mehmet Şeref Bozkurt (25) ve Ömer Faruk Bozkurt (19) ile avukatları hazır bulundu. Suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmada, iddianameden şu cümlelere yer verildi:

"89 yaşındaki Mehmet İhsan Erkul'un suç tarihinde bankasındaki hesabından kısa vadede yüksek miktarda para çekmesinden şüphelenen banka memurunun durumu polise bildirdiği, mağdurun bankadan çektiği 1 milyon 593 bin 930 lirasını polis olduklarını iddia eden kişilere verdiği, sanıkların parayı alarak önce Ankara'ya, oradan da uçakla Şanlıurfa'ya gittiği anlaşılmış, hiçbir akrabası olmayan mağdurun en son 500 bin lira daha çektiği, son çektiği parayı sanıklara teslim edemeden emniyet güçleri olaya müdahale etmiştir. Mağdur, kimsesiz olduğunu ve sanıklarla uğraşmak istemediğini belirterek şikayetçi olmamıştır."

Cumhuriyet savcısının mütalaasını kabul etmeyen tutuklu sanıklardan Mahmut Kaya, "Olayla hiçbir alakam yok. Suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Üç sanığı 8'er yıl hapis cezasına çarptıran heyet, Mahmut Kaya'ya 1,2 milyon, Mehmet Şeref Bozkurt'a 900 bin ve Ömer Faruk Bozkurt'a 1,5 milyon lira da adli para cezası verdi.

Eskişehir'de şubat ayında 89 yaşındaki Mehmet İhsan Erkul'un bankadan yüklü miktarda para çekmesinden şüphelenen banka görevlisi durumu polise bildirmiş, Mehmet İhsan Erkul'u takibe alan polis, şahsın dolandırıldığını tespit etmiş, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Eskişehir

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