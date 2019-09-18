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Kendilerini polis olarak tanıtıp, cep telefonu çalan 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 14:39 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te vatandaşların cep telefonlarını çalan E.K.

Kendilerini polis olarak tanıtıp, cep telefonu çalan 2 kişi yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te vatandaşların cep telefonlarını çalan E.K. isimli kadın ile kendisini polis olarak tanıtarak ona yardım eden M.K. polis operasyonu ile yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte kendisini polis olarak tanıtan bir kişi ile yanındaki kadınını vatandaşların cep telefonlarını konuşmak bahanesi ile çaldığı ihbarları üzerine harekete geçti. Ekipler hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerde inceledikleri güvenlik kamarası kayıtlarından şüphelilerin M.K. ile E.K. olduğunu belirledi. Polis düzenlediği operasyon ile 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerden M.K.’nın 10 farklı suçtan arandığı, ayrıca 11 yıl, 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 11 bin TL adli para cezasının olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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