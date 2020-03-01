Kendilerini polis olarak tanıtıp gasp yaptıkları ileri sürülen 4 kişi tutuklandı

Karaman’da kendilerini polis olarak tanıtıp yabancı uyruklu kişileri evlerinde basarak gasp ettikleri ileri sürülen 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Olay, önceki gün İmaret Mahallesi İmaret Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu şahısların kaldığı eve gelen 6 kişiden 4’ü, evdekilere kendilerini polis olarak tanıttı. ‘Uyuşturucu operasyonu yapıyoruz’ bahanesiyse evdekileri yere yatırdıktan sonra kelepçeleyerek etkisiz hale getiren şüpheliler, daha sonra şahısların cep telefonu ve paralarını aldı. Bir süre sonra zanlıların polis olmadığını anlayan yabancı uyruklu şahıslar ile şüpheliler arasında arbede çıktı.

Yaşanan arbedenin ardından şüpheli şahıslar kurusıkı tabancayla havaya ateş açarak geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelileri geldikleri araçla Karaman’dan Konya’ya kaçarken önlerini keserek yakaladı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden K.D. ve A.C. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler H.Ç., A.Ç., U.K. ve C.K. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi’ne kondu. (İHA)



