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Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşı dolandırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 13:03 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı 5 bin Euro dolandıran yabancı uyruklu 4 kişi İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı 5 bin Euro dolandıran yabancı uyruklu 4 kişi İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan 2’si emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, diğer 2’si adliyeye sevk edildi.
Olay Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 31 Ağustos tarihinde meydana geldi. Bir vatandaşı arayan yabancı uyruklu dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtarak şahsa, kimlik bilgilerinin bir soygunda kullanıldığını, bu olayın çözülebilmesi için bankada ne kadar parası varsa çekmesi ve evinin yakınlarına gelecek olan polis ekiplerine teslim etmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine paniğe kapılan vatandaş, bankaya giderek tüm parası olan 5 bin Euro’yu çekti. Paraları bir poşete koyan şahıs, daha sonra bunları kendisini polis olarak tanıtan kişilere teslim etti. Ardından şahıslarla hiçbir şekilde irtibata geçemeyen vatandaş, dolandırıldığını düşünerek soluğu polis merkezinde aldı. Bunun üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendilerini polis olarak tanıtan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayın gerçekleştirildiği yere giden ekipler, bölgede olayı gören bir güvenlik kamerasına rastlayamadı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, olayda kullanılan kiralık bir aracı tespit etti. Aracı takibe alan ekipler, şahısların İstanbul Esenyurt’ta bulunan ikametlerini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu olduğu belirlenen M.S., Y.İ. , M.A. ve M.R.A. isimli 4 kişiyi gözaltına aldı.
Sorgulanmak üzere Kocaeli Aşayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahıslardan M.A. ve M.R.A. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, Y.İ ve M.S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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