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Kendilerini polis olarak tanıttılar, ‘vatan’ parolasıyla kapıyı açmasını istedikleri kadını dolandırdılar

29.12.2020 15:29 | Son Güncelleme:
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Kendilerini polis olarak tanıttılar, ‘vatan’ parolasıyla kapıyı açmasını istedikleri kadını dolandırdılar

Isparta’da bir kadını cep telefonuyla arayarak, kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra altın ve paralarını çalan 2 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Isparta’da bir kadını cep telefonuyla arayarak, kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra altın ve paralarını çalan 2 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, 22 Aralık Salı günü İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre M.A. isimli kadını cep telefonuyla arayan ve kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan 2 şahıs, bir cinayet işlendiğini, cinayeti işleyenlerin altın çaldığını, çalınan altınların evinde olduğunu ve çalınan altınların kendi altınları ile aynı olup olmadığının kontrol edileceğini söyledi. Şahıslar, kadından eve gelecek olan polise para ve altınlarını teslim etmesini ve kapıyı da ‘vatan’ parolasıyla açmasını istediler. Bunun üzerine M.A., 8 cumhuriyet altını ve 2 bin 800 TL nakit parayı şahıslara teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan M.A. durumu polise bildirdi.

Antalya’dan geldikleri tespit edildi
İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüpheli şahıslar U.K. ve Y.Ç.’nin 34 KY 7507 plakalı araç ile Antalya’dan Isparta’ya geldikleri tespit edildi. Ayrıca şahıslardan birisinin araçta beklediği, diğerinin M.A.’nın ikametine gittiği ve daha sonra araca dönüp aynı araçla Antalya’ya geri gittikleri belirlendi.

2 şüpheliden 1’i tutuklandı
Antalya Emniyet Müdürlüğü ile kurulan irtibat neticesinde araç ve içinde bulunan U.K. ve Y.Ç. isimli şahıslar 25 Aralık’ta yakalanarak, Isparta’ya getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin çaldıkları altınları bir kuyumcuya sattıkları tespit edildi. 26Aralık’ta mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, U.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kendilerini polis olarak tanıttılar, ‘vatan’ parolasıyla kapıyı açmasını istedikleri kadını dolandırdılar

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