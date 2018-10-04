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Kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtıp 80 bin lira dolandırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 14:12 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, telefonla aradıkları 2 kişiyi kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtıp, "Adınız FETÖ'ye karıştı" yalanıyla yaklaşık 80 bin lira dolandırdı.

Kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtıp 80 bin lira dolandırdılar

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, telefonla aradıkları 2 kişiyi kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtıp, "Adınız FETÖ'ye karıştı" yalanıyla yaklaşık 80 bin lira dolandırdı.
Şereflikoçhisar ilçesi Şeyhkuyusu Mahallesi'nde oturan M.A.'yı (52) telefonla arayıp, kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan kişiler, "Adınız FETÖ olaylarına karıştı" dedi. Kendilerine para vermeleri karşılığında adını temize çıkaracaklarını söyleyen dolandırıcılara inanan M.A., evde bulunan yaklaşık 40 bin lira değerindeki altınları alarak Ankara'ya gitti. Burada, dolandırıcılarla bir araya gelen M.A., altınları teslim etti. İlçeye geri dönen M.A. kendisini arayan numaraya ulaşamayınca, dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.
Dolandırıcılar, yine aynı yöntemle bu kez de ilçede kuyumcu dükkanı bulunan B.Y.'yi (68) de 40 bin lira dolandırdı. B.Y. de polise başvurup, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, her iki olayla ilgili soruşturma başlattı
Yaşanan dolandırıcılık olayıyla ilgili polis ekipleri, ilçe sakinlerini uyardı. Polisler, mahalle muhtarlarıyla birlikte ev ev dolaşıp, vatandaşları hem bilgilendirdi, hem de broşür dağıttı.

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Kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtıp 80 bin lira dolandırdılar

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