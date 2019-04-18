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Kendilerini 'Savcı' olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 22:35 | Son Güncelleme

ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtıp, 'FETÖ soruşturmalarında hesaplarınız kullanılacak' şeklinde tehdit ettikleri 2 vatandaşı 72 bin TL ve ziynet eşyası dolandıran çete çökertildi.

ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtıp, 'FETÖ soruşturmalarında hesaplarınız kullanılacak' şeklinde tehdit ettikleri 2 vatandaşı 72 bin TL ve ziynet eşyası dolandıran çete çökertildi. Polisin yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Ankara'da kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtıp, telefonla aradıkları kişilere 'FETÖ soruşturmalarında hesaplarınız kullanılacak' şeklinde yönlendirmeler yaparak 2 kişiyi dolandıran kişiler olduğu ihbarı üzerine, Ankara polisi geniş çaplı çalışma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri dolandırıcıların belirlenip, yakalanması için harekete geçti. Ekiplerin yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu izine ulaştıkları İbrahim Halil E, (34) Yasin K. (33) ve Abdulelil Y'nin (20), 2 vatandaşı 72 bin TL ve ziynet eşyası dolandırdıkları saptandı.

KAÇMAK İÇİN HAZIRLIK YAPARKEN YAKALANDILAR
Operasyonun düğmesine basan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine baskın yaptı. Baskında, Şanlıurfa'ya kaçmak için hazırlık yapan şüpheliler İbrahim Halil E, Yasin K. ve Abdulelil Y gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 2 vatandaştan dolandırdıkları 72 bin TL ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Emniyetteki ifadelerinde, paraları almak için Şanlıurfa'dan Ankara'ya geldiklerini itiraf eden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler, cezaevine gönderildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA
Ayrıca konuyla alakalı İl Emniyet Müdürlüğü'nden tekrar açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Polis, Hakim ve Savcı kimseyi arayarak para istemez. Soruşturmalarla ilgili yürütülen hususlarda para talebi olmaz" vurgusu yapıldı.

Görüntü dökümü:
- Şüphelilerin emniyetten çıkarılması
Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA

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