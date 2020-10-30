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Kendilerini savcı olarak tanıtıp köylüleri dolandıran 3 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 13:33 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Avanos ilçesinde vatandaşları arayarak kendilerini savcı olarak tanıtarak köylüleri dolandıran 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Mahmat köyünde ikamet eden G.K.

Nevşehir’in Avanos ilçesinde vatandaşları arayarak kendilerini savcı olarak tanıtarak köylüleri dolandıran 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Mahmat köyünde ikamet eden G.K. isimli vatandaşı telefon ile arayarak kendisini savcı olarak tanıtan kişiler adlarının FETÖ örgütüne karıştığını hakkında adli soruşturmanın başlatıldığını ve dosyanın kapanması için nakit para vermesini ilettiler. G.K.’da bir anda paniğe kapılarak kendisini arayan şahıslara 85 bin lira değerinde ziynet ve parayı kendisini arayan dolandırıcılara teslim etti. Aynı köyde M.Y. isimli vatandaşı da arayarak aynı yöntemi deneyen kişilerden şüphelenen M.Y. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında ise köylüleri dolandıran M.G. A.G. ve A.K. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Avanos İlçe Jandarma Komutanlığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

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