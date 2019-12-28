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  4. Kendilerini SGK personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptılar

Kendilerini SGK personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 11:02 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 3 farklı iş yerine gelerek kendilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik görevlisi olarak tanıtan şüphelilerden 1’i gözaltına alındı.

Gaziantep’te 3 farklı iş yerine gelerek kendilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik görevlisi olarak tanıtan şüphelilerden 1’i gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerinde denetim yapması güvenlik kamerasınca kaydedilirken 1 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep’te Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Çarşamba günü kendilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 3 farklı iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğin belirledi. Dolandırıcılık şüphelilerinin yakalanması için harekete geçen ekipler, belirledikleri adreslere baskın yaptı. 3 farklı iş yerinde ceza kesmek bahanesiyle menfaat temin eden 1 kişiyi gözaltına alan ekipler, diğer 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
3 zanlının iş yerlerine gelerek denetim yapmaları ve iş yeri sahiplerinden para talep edip iş yerinden ayrılmaları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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