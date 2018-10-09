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Kendilerini uyaran muhtarı bıçakla yaraladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 03:31 | Son Güncelleme

ÇORUM'da Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, okul önünde çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tartıştığı Irak uyruklu 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, okul önünde çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tartıştığı Irak uyruklu 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Tabancasını çıkarıp kendisini korumaya çalışan Muhtar Demiray, hafif yaralandı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeniyol Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci velileri, mahalle muhtarlığı ve Gazipaşa İlkokulu çevresinde, öğrencilere rahatsızlık veren Irak uyruklu 4 kişiyi, uyarmak istedi. Öğrenci velileri ile yabancı uyruklu kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Mahalle Muhtarı Seydi Demiray olaya müdahale etmek istedi. Bunun üzerine şüpheliler, Muhtar Seydi Demiray'a bıçakla saldırdı. Hafi yaralanan Demiray da belinden tabancasını çıkarıp kendisini savunmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle şüpheliler ara sokaklara kaçarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bıçaklı saldırganların eşkâl bilgileri doğrultusunda bölgede çalışma başlattı. Okul yönetimi, muhtar ve veliler de polis merkezine giderek kaçan şüphelilerden şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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