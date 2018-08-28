Kendilerini uyaran zabıta memurunu yaraladılar

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik İlçe Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Hasan B. (45), yol kenarında mangal yakıp gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden grubu uyardı. Tartışma sırasında gruptakilerin itmesi sonucu iki kez yere düşen ve ayağından yaralanan Hasan B., 15 gün iş göremez raporu aldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
İznik Belediyesi'nde 20 yıldır zabıta memuru olarak görev yapan Hasan B. ve kadın meslektaşı, önceki gün sahil yolunda et mangal yapıp, gürültü çıkararak çevreyi rahatsız eden grubu, uyardı. İddiaya göre, grup ile kendilerini uyaran zabıtalar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında gruptan bazı kişiler, Hasan B.'yi iki kez iterek yere düşürdü. Ayağından yaralanan zabıta memuru Hasan B.'yi çevredeki vatandaşlar iş yerine götürerek kurtardı. Grup olay yerinden kaçarken, hastaneye giden Hasan Balı 15 gün iş göremez raporu aldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polisin, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
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