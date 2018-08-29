HABER

Kendilerini uyaran zabıta memurunu yaraladılar (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 17:16 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik İlçe Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Hasan B.

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik İlçe Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Hasan B. (45), yol kenarında mangal yakıp gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden grubu uyardı. Tartışma sırasında gruptakilerin itmesi sonucu iki kez yere düşen ve ayağından yaralanan Hasan B., 15 gün iş göremez raporu aldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. İznik Belediyesi'nde 20 yıldır zabıta memuru olarak görev yapan Hasan B. ve kadın meslektaşı, önceki gün sahil yolunda et mangal yapıp, gürültü çıkararak çevreyi rahatsız eden grubu, uyardı. İddiaya göre, grup ile kendilerini uyaran zabıtalar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında gruptan bazı kişiler, Hasan B.'yi iki kez iterek yere düşürdü. Ayağından yaralanan zabıta memuru Hasan B.'yi çevredeki vatandaşlar iş yerine götürerek kurtardı. Grup olay yerinden kaçarken, hastaneye giden Hasan Balı 15 gün iş göremez raporu aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polisin, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Eşini bıçaklayıp balkondan atan koca için tekrar yakalama kararı çıkarıldı (2)Eşini bıçaklayıp balkondan atan koca için tekrar yakalama kararı çıkarıldı (2)
Telefonda eşinin mesajlarını görünce hastaneye gidip, cinayeti işlemiş (2)Telefonda eşinin mesajlarını görünce hastaneye gidip, cinayeti işlemiş (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'da insanlığın bittiği an! Bu kadarına da pes

Diyarbakır'da insanlığın bittiği an! Bu kadarına da pes

Rezillikte son nokta! Bunu da yaptılar

Rezillikte son nokta! Bunu da yaptılar

Memleketi Ordu'ya izne gelen askerden annesini ağlatan sürpriz

Memleketi Ordu'ya izne gelen askerden annesini ağlatan sürpriz

Kahramanmaraş'ta lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu

Kahramanmaraş'ta lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu

Erzurum'da kan donduran olay! Duyanlar şok geçirdi, katili ayıymış

Erzurum'da kan donduran olay! Duyanlar şok geçirdi, katili ayıymış

Kadın hırsızı elbise dolabında yakaladı!

Kadın hırsızı elbise dolabında yakaladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.