Kendilerini vali olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmışlardı! İddianame kabul edildi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Kırklareli'ndeki müşteki yönünden yetkisizlik kararı sonucu Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

10 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Müşteki beyanı, şüpheli ifade tutanakları, iletişimin dinlenmesi sonucu elde edilen tape kayıtları, şüphelilerden elde edilen cep telefonları üzerinde yapılan incelemeler, şüphelilerden elde edilen cep telefonlarında bulunan "whatsapp" yazışmalarına ait ekran görüntüsü çıktıları ile adli sicil ve arşiv kaydının yer aldığı iddianamede, tutuklu sanıklar N.F, O.D, S.S, P.T, ve M.P. ile tutuksuz sanıklar C.T, G.Y ve M.M.Y hakkında dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, şüphelilerin Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir firmayı arayarak kendilerini Kırklareli Valiliği özel kalem müdürü ve vali olarak tanıtarak entübe cihazı alma vaadi ile 27 bin lira dolandırdıkları iddiaları yer aldı.

Şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde edilen paranın banka hesaplarına pay edilerek farklı banka ATM'lerinden çektiği ileri sürüldü.