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Kendiliğinden yanan toprak vatandaşı tedirgin ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 14:16 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Sancak beldesinde topraktan çıkan dumanlar, köylülerin tedirgin olmasına neden oldu - Sütgölü Muhtarı Ahmet Adkovayçin: - "Ekiplerin suyla müdahale etmelerine rağmen toprak yangını sönmedi, devam etti. 3 gündür yangın devam ediyor"

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün merkez Sancak beldesinde topraktan çıkan dumanlar, çevredekileri tedirgin ediyor.

Beldeye bağlı Sütgölü köyünde 3 gün önce yaklaşık 5 dönümlük alanda henüz belirlemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Buna rağmen söz konusu alanda çıkan dumanlar çevredekileri tedirgin etti.

Sürekli dumanların çıktığı alandaki toprak yüzeyinde kırmızı renkte ve yaklaşık 10 santim kalınlığında kül oluştuğu gözlendi.

Sütgölü Muhtarı Ahmet Adkovayçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, alanda 3 gün önce yangın çıktığını, söz konusu yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü ancak hala topraktan dumanlar yükseldiğini söyledi.

Yetkililerin durumu incelemesini isteyen Adkovayçin, "Bölgede yanma işlemi devam ederek yayıldı. Bingöl ve Sancak belediyeleri ile İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin suyla müdahale etmelerine rağmen toprak yangını sönmedi, devam etti. 3 gündür yangın devam ediyor. Yanan topraktan kıvılcımlar çıkıyor, kıpkırmızı oluyor. Bizim köylüler olarak yapacağımız bir şey yok." diye konuştu.

Adkovayçin, dumanların çıktığı alanın yakınında yıllar önce kömür ocağı olduğunu ve kapandığını anımsattı.

Mahalle sakinlerinden Hasan Çimenta da evinin yangın bölgesine yakın olmasından dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi. Geceleri korkudan rahat uyuyamadığını anlatan Çimenta, "Duman çıkan alan geceleri kıpkırmızı oluyor. Korkular içerisinde yatıyoruz." dedi.

Köyde yaşayan 80 yaşındaki İsmail Tütüncü ise daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını ifade etti.

- "Toprağa karışan bitki kökleri yanıyor"

Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Vedat Avcı, sahada inceleme yaptığını aktararak bölgenin bataklık olduğunu, toprağa karışan bitki köklerinin yandığını ifade etti. Avcı, şunları kaydetti:

"Bu saha mera alanı olarak kullanılıyor ve su içeriği fazla. Suyun da etkisiyle yavaş bir kayma görülmekte. Bu sahada bitki artıklarının toprağa karışması toprağın üzerinde bir örtü oluşturuyor. Bitkilerden oluşan bu örtü hava ile temas edince yanıyor. Yanan toprağın üst bölümünü oluşturan bitki kalıntıları. İlk bulgular bu yönde, bölgenin daha ayrıntılı olarak araştırılması gerekiyor."

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