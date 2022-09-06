“Kendimi bir türlü tutamıyorum” cümlesi tarih oluyor! İştaha kilit vuruyor

Bir besinin tokluk sağlayabilmesi için lif oranının yüksek olması, sindirimin uzun sürmesi, mide ve bağırsaklarda daha çok kalması veya protein içeriğinin yüksek olması gerekir. Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi.

İŞTAH KESEN BESİNLER

Yumurta; Vücuda alındığında yüzde yüz vücut proteinlerine dönüşebilen en kaliteli, örnek dediğimiz protein kaynağıdır. Sabah kahvaltıda tüketildiğiniz taktirde gün içinde uzun süre tokluk sağlar.

Yulaf; Lif içeriği yüksek olduğundan sindirimi uzun sürer bu sayede süre tokluk sağlayarak iştahı azaltır.

Yeşil çay; Çoğunlukla yemek sonrasında veya ara öğünlerde içilen yeşil çay iştahın açılmasına sebep olan hormonların salgılanmasını baskılar.

Tarçın; Birlikte tüketildiği besinin glisemik indeksini düşürerek tokluk sağlayıcı özellik gösterir. Gece içilen ara öğünde sütün üzerini kaplarken, bazen de meyvelere eşlik ederek tatlı krizlerinin önünü kesmeye yardımcı olur.

Badem, ceviz, fındık; Vitamin, mineral ve lif içeriği oldukça zengin olan yağlı tohumlardır. Yüksek yağ içeriği sayesinde mide boşalmasını geciktirerek tokluk sağlarlar. Ama yüksek kalorileri içerdikleri için dikkatli tüketilmelidir.



