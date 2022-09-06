HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. “Kendimi bir türlü tutamıyorum” cümlesi tarih oluyor! İştaha kilit vuruyor

“Kendimi bir türlü tutamıyorum” cümlesi tarih oluyor! İştaha kilit vuruyor

06.09.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İştah artması ya da azalması yetersiz ve dengesiz beslenmekten kaynaklanan önemli bir sorundur. Örneğin iki öğün arası çok uzun tutulduğunda ve uzun süre yemek yenilmediğinde vücut aşırı aç kaldığı için vücutta kan şekeri ve insülin dengesi bozulur. Bunun neticesi olarak sofraya ilk oturuşta ihtiyacınız olandan daha fazla yemek yersiniz. İhtiyaçtan fazla yenilen yemek, yemek sonrası kan şekeri seviyesinin daha hızlı düşmesine ve kısa bir süre sonra tekrar açlık hissetmenize neden olur.

“Kendimi bir türlü tutamıyorum” cümlesi tarih oluyor! İştaha kilit vuruyor

Bir besinin tokluk sağlayabilmesi için lif oranının yüksek olması, sindirimin uzun sürmesi, mide ve bağırsaklarda daha çok kalması veya protein içeriğinin yüksek olması gerekir. Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi.

İŞTAH KESEN BESİNLER

Yumurta; Vücuda alındığında yüzde yüz vücut proteinlerine dönüşebilen en kaliteli, örnek dediğimiz protein kaynağıdır. Sabah kahvaltıda tüketildiğiniz taktirde gün içinde uzun süre tokluk sağlar.

Yulaf; Lif içeriği yüksek olduğundan sindirimi uzun sürer bu sayede süre tokluk sağlayarak iştahı azaltır.

iStock-937287336

Yeşil çay; Çoğunlukla yemek sonrasında veya ara öğünlerde içilen yeşil çay iştahın açılmasına sebep olan hormonların salgılanmasını baskılar.

Tarçın; Birlikte tüketildiği besinin glisemik indeksini düşürerek tokluk sağlayıcı özellik gösterir. Gece içilen ara öğünde sütün üzerini kaplarken, bazen de meyvelere eşlik ederek tatlı krizlerinin önünü kesmeye yardımcı olur.

Maske takın, kırmızı tabak kullanın, soğuk duş alın... Kilo vermenize yardımcı olabilecek tuhaf tekniklerMaske takın, kırmızı tabak kullanın, soğuk duş alın... Kilo vermenize yardımcı olabilecek tuhaf teknikler

Badem, ceviz, fındık; Vitamin, mineral ve lif içeriği oldukça zengin olan yağlı tohumlardır. Yüksek yağ içeriği sayesinde mide boşalmasını geciktirerek tokluk sağlarlar. Ama yüksek kalorileri içerdikleri için dikkatli tüketilmelidir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adeta şifa dağıtıyor! Hastalıklara karşı tam koruma sağlıyorAdeta şifa dağıtıyor! Hastalıklara karşı tam koruma sağlıyor
Milyonların gözü toplantıda alınan kararlarda! Erdoğan’dan açıklamalarMilyonların gözü toplantıda alınan kararlarda! Erdoğan’dan açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
iştahsızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

İYİ Parti lideri Akşener'den 'HDP'ye bakanlık' açıklaması

İYİ Parti lideri Akşener'den 'HDP'ye bakanlık' açıklaması

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Kılıçdaroğlu'nun "hazırım" sözlerine 6'lı masadan yanıtlar geldi

Kılıçdaroğlu'nun "hazırım" sözlerine 6'lı masadan yanıtlar geldi

Dünya peşinde! Türkiye’de çok var: Asırlardır kullanılıyor

Dünya peşinde! Türkiye’de çok var: Asırlardır kullanılıyor

İlginizi Çekebilir

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 100 kiloluk tümör çıktı

Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 100 kiloluk tümör çıktı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.