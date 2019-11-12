'Kendimi havaya uçuracağım' dedi!

Hollanda polisi, zanlının gözaltına alınmasıyla ilgili resmi internet sayfasından yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, bir kişinin geçen hafta sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Hristiyan dünyasında "Noel Baba" olarak bilinen Aziz Nikola'nın (Sinterklaas) Hollanda’ya gelişini anmak üzere ülkede her yıl geleneksel olarak düzenlenen festivalleri korumak adına "kendini havaya uçurma" tehdidinde bulunduğu belirtildi.

PAZARTESİ GÜNÜ GÖZALTINA ALINDI

Lahey kentinde yaşayan 49 yaşındaki zanlının yaptığı tehdidin ciddiyetinin göz önünde bulundurularak, pazartesi günü gözaltına alındığı ifade edildi.

Paylaştığı mesajı itiraf ettiği belirtilen ve pişman olduğu vurgulanan zanlının, evinde yapılan aramalarda patlayıcı madde bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, herkesin düşüncesini belirtmekte özgür olduğu belirtilerek, zanlının yaptığı "saldırı tehdidinin" bu sınırı aştığı aktarıldı.

Zanlının perşembe günü ön mahkemeye sevk edileceği bildirildi.

Hollandalı John Don, geçen hafta sosyal medya üzerinden, "Kara Peter'e karşı olan hareket. Çocukların eğlencesini berbat edecek ilk gösterinizde belime bomba sarıp ırkçılıkla alakası olmayan geleneğimizi savunarak kendini havaya uçuran ilk beyaz insan olacağım." mesajını paylaşmıştı.