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'Kendimi havaya uçuracağım' dedi!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2019 21:24 | Son Güncelleme

Hollanda'da her yıl Noel Baba'nın yardımcılarını canlandıran kişilerin yüzlerinin tamamen siyaha boyanmasının (Kara Peter) siyahilere yönelik ırkçılık unsuru taşımasına karşı gösteri yapanların arasında yer alan ve "kendini havaya uçurma" tehdidinde bulunan Hollandalı gözaltına alındı.

'Kendimi havaya uçuracağım' dedi!

Hollanda polisi, zanlının gözaltına alınmasıyla ilgili resmi internet sayfasından yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, bir kişinin geçen hafta sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Hristiyan dünyasında "Noel Baba" olarak bilinen Aziz Nikola'nın (Sinterklaas) Hollanda’ya gelişini anmak üzere ülkede her yıl geleneksel olarak düzenlenen festivalleri korumak adına "kendini havaya uçurma" tehdidinde bulunduğu belirtildi.

PAZARTESİ GÜNÜ GÖZALTINA ALINDI

Lahey kentinde yaşayan 49 yaşındaki zanlının yaptığı tehdidin ciddiyetinin göz önünde bulundurularak, pazartesi günü gözaltına alındığı ifade edildi.

Paylaştığı mesajı itiraf ettiği belirtilen ve pişman olduğu vurgulanan zanlının, evinde yapılan aramalarda patlayıcı madde bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, herkesin düşüncesini belirtmekte özgür olduğu belirtilerek, zanlının yaptığı "saldırı tehdidinin" bu sınırı aştığı aktarıldı.

Zanlının perşembe günü ön mahkemeye sevk edileceği bildirildi.

Hollandalı John Don, geçen hafta sosyal medya üzerinden, "Kara Peter'e karşı olan hareket. Çocukların eğlencesini berbat edecek ilk gösterinizde belime bomba sarıp ırkçılıkla alakası olmayan geleneğimizi savunarak kendini havaya uçuran ilk beyaz insan olacağım." mesajını paylaşmıştı.

IRKÇILIK İDDİASI

Hristiyan dünyasında "Noel Baba" olarak bilinen Aziz Nikola'nın (Sinterklaas) Hollanda’ya gelişini anmak üzere düzenlenen festivallerde, azizin yardımcılarının yüzlerinin tamamen siyaha boyanması, son yıllarda ırkçılık ve ayrımcılığı çağrıştırdığı gerekçesiyle tartışmalara neden oluyor.

Hollanda Halk Kültür Merkezi tarafından, "korunması gereken bayramlar" listesine dahil edilen Noel Baba'nın gelişi, 1964 yılından bu yana törenlerle kutlanıyor.
Her yıl farklı bir şehirde törenlerle karşılanan temsili Aziz Nikola ve yardımcıları, 5 Aralık'a kadar birçok yeri gezerek, çocuklara hediyeler dağıtıyor.

Hollanda'da 5 Aralık'ta Noel Bayramı kutlanıyor.

Noel Baba festivallerinin başlaması ile ülkede ırkçılık tartışmaları da alevleniyor. Azizin temsili olarak yardımcılarını canlandıran kişilerin yüzlerinin tamamen siyaha boyanmasına karşı çıkan ve bunu "ırkçılık ve ayrımcılık" olarak değerlendiren insan hakları örgütleri, her yıl protesto gösterileri düzenliyor.

KONU DAHA ÖNCE ULUSAL VE ULUSLARARASI YARGIYA TAŞINMIŞTI

Bazı kentlerde ise ırkçılık tartışmalarının önüne geçilmesi amacıyla azizin yardımcılarının evlere bacadan girerek çocuklara hediyeler bıraktığı varsayımı üzerinden, bu kişilerin yüzlerinin sadece bir bölümü siyaha boyanıyor.

İnsan hakları örgütleri daha önce konuyu ulusal ve uluslararası yargıya da taşımıştı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yanı sıra Amsterdam Mahkemesinin kararlarında, Noel Baba'nın yardımcılarının siyahi olarak tasvir edilmesinin ırkçılık barındırdığına hükmedilmişti.

Hollandalı yetkililer ise söz konusu etkinliğin, sıradan bir çocuk bayramı olduğu görüşünü savunuyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Noel Baba ırkçılık bomba

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