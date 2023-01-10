'Kendimi seks robotu gibi hissediyorum' diyen Bella Hadid'ten bikinili poz! Yorum yağdı

Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında yer alan Bella Hadid, kış ortasında paylaştığı bikinili pozlarıyla takipçilerinin içini ısıttı.

Bella Hadid'in tatil pozlarına 24 saat dolmadan 500 bine yakın beğeni geldi.

Bol bol güneşlenen güzel model, çiçek desenli bir bikini tercih etti.

Bella Hadid, şöhret kapısını araladığı ilk yıllarda cinsel bir obje gibi görünmek için çabaladığını söylemişti.

Instagram'da 60 milyona yakın takipçisi bulunan Bella Hadid, son dönemlerde verdiği kilolarla takipçilerini korkutuyor.

Bir dönem ağır bir depresyon geçiren Bella Hadid, hassas bağışıklığı nedeniyle de zaman zaman zorlanıyor.



