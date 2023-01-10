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'Kendimi seks robotu gibi hissediyorum' diyen Bella Hadid'ten bikinili poz! Yorum yağdı

10.01.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerinin başlarında kendisini seks robotu gibi hissettiğini söyleyerek hayranlarını şaşırtan ünlü model Bella Hadid, bu defa bikinili pozlarıyla gündeme geldi.

'Kendimi seks robotu gibi hissediyorum' diyen Bella Hadid'ten bikinili poz! Yorum yağdı

Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında yer alan Bella Hadid, kış ortasında paylaştığı bikinili pozlarıyla takipçilerinin içini ısıttı.

Bella Hadid'in tatil pozlarına 24 saat dolmadan 500 bine yakın beğeni geldi.

'Kendimi seks robotu gibi hissediyorum' diyen Bella Hadid'ten bikinili poz! Fiziği olay oldu

Bol bol güneşlenen güzel model, çiçek desenli bir bikini tercih etti.

'Kendimi seks robotu gibi hissediyorum' diyen Bella Hadid'ten bikinili poz! Fiziği olay oldu

Bella Hadid, şöhret kapısını araladığı ilk yıllarda cinsel bir obje gibi görünmek için çabaladığını söylemişti.

'Kendimi seks robotu gibi hissediyorum' diyen Bella Hadid'ten bikinili poz! Yorum yağdı

Instagram'da 60 milyona yakın takipçisi bulunan Bella Hadid, son dönemlerde verdiği kilolarla takipçilerini korkutuyor.

'Kendimi seks robotu gibi hissediyorum' diyen Bella Hadid'ten bikinili poz! Yorum yağdı

Bir dönem ağır bir depresyon geçiren Bella Hadid, hassas bağışıklığı nedeniyle de zaman zaman zorlanıyor.

'Kendimi seks robotu gibi hissediyorum' diyen Bella Hadid'ten bikinili poz! Yorum yağdı


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Bella Hadid Model yatırım yapma

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