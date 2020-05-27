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"Kendimi Türk Mutfağı'nı Tanıtmaya Adadım"

27.05.2020 17:12 | Son Güncelleme

Kendini Amerika'da Türk mutfağını tanıtmaya adayan Müge Karslıoğlu’nun amacı, yabancıların Türk mutfağı algısını değiştirmek. Türk mutfağı aracılığıyla ABD'yleTürkiye arasında köprü vazifesi görmeyi amaçlayan Karslıoğlu, iki ülke arasında gönüllü bir kültür elçisi

Amerika’da yaşayan Türkler, ülkelerinden binlerce kilometre uzakta olsa da, Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden uzak kalmıyor. Amerikan televizyonlarında ve ülke genelindeki etkinliklerde, kendini Türk mutfağını tanıtmaya adayan Müge Karslıoğlu da onlardan biri.

“Çok önemli mutfağımız var fakat Amerika'da bilinmiyor, ben böyle bir işe başladım hobi olarak, Amerika'da New York eyaletindeki bir şirketin ilgisini çektim, prodüksiyon şirketinin ve onlar bana teklif ettiler, dediler ki; gelin, gerçekten çok ilgimizi çekti ve biz size yardım etmek istiyoruz, televizyon programı yapalım öyle başladım ilk 2011 senesinde, bir sürü çekimler yapıldı. Amerika'da hatta PBS, Legacity, bir sürü kanallarda gösterildi. O zamandan beri de hep bu promosyonu devam ettirmeye çalışıyorum. Her sene mutlaka Türk sefaretinde yemek programları, sunumları yaptığım bir takım değişik derneklerde yapıldı. Hatta biliyorsunuz Washington’da MetroDC Cooking Show var. Oraya bile davet edildim. Türkiye, dünyanın, üçüncü, Çin ve Fransa'dan sonraki en ünlü mutfağı, dünya çapında tanınması gerekiyor, özellikle Amerika'da’’ diyen Müge Karslıoğlu, Türk mutfağının geçmişten gelen zengin yelpazesine de şu sözlerle dikkat çekiyor:

’’Türk mutfağı Osmanlı mutfağının devamıdır. Özellikle 700 sene Osmanlı İmparatorluğu devam etmiştir Asya olsun Ortadoğu, Balkanlar'a kadar uzanmıştır, oraların tatları, baharatları alınıp bir mutfak oluşturulmuş. En çok da ‘Imperial Kitchen’ dive anlatıyorum, nasıl Osmanlılar’ın özellikle 1300 tane şefleri olduğunu ve bu şeflerin seçilmesini. Her yaptığım yemekte mutlaka öyle bir tarihini anlatıyorum. Ve ne kadar zengin olduğunu. Her yöremizin tatları değişiktir, oradaki iklime göre, yetiştirilen malzemelere göre güzel tatlar çıkar diye hep anlatmaya çalışıyorum herkese.’’

Karslıoğlu’nun bir amacı da yabancıların Türk mutfağı algısını değiştirmek. " Dışarıda sorarsak mutlaka kebap ve baklava hemen diye tanınır ama bizim zeytinyağlılarımızın üstüne yoktur. Muhteşem. Bir vejeteryan hiçbir zaman aç kalmaz’’ diye anlatan Karslıoğlu, ’Bizim Türk mutfağınızdaki baharatlarımızın kullanılışı bile normal, güzel bir tattır. Biliyorsunuz Asya'da daha baskındır, çok kuvvetli olduğu için o tat biraz daha keskin olabilir. Fakat Türk mutfağını her tadan baharatların kullanılmasını özellikle öne çıkartıyor, yedikten sonra herkes çok çok beğeniyor’’ diye devam ediyor.

Yemek yapmayı bir terapi gören Karslıoğlu iş hayatının stresini mutfakta atabildiğini, bundan da büyük keyif aldığını söylüyor ve yemek yaparak dinlendiğini dile getiriyor.

Aldığı keyif yemeklerine de yansıyan Müge Karslıoğlu, Türk mutfağı aracılığıyla Amerika ile Türkiye arasında köprü vazifesi görüyor, bir anlamda gönüllü bir kültür elçisi görevi görüyor.

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