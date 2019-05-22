Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hükümetin, S400'ler ile ilgili tavrını doğru buluyorum. Eğer bize bugüne kadar dost kabul ettiğimiz ülkelerden bir saldırı meydana geldiği takdirde kendimizi koruyacaksak, böyle bir yeni sisteme ihtiyaç var." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki gençlik merkezinde düzenlediği basın toplantısında, tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ederek, bu ayın bereketinden herkesin faydalanması temennisinde bulundu.

İslam aleminin felaketlerle karşı karşıya olduğunu belirten Karamollaoğlu, "İşte burnumuzun dibinde Suriye, Yemen. Libya ve Mısır son zamanlarda farklı problemlerle karşı karşıya." diye konuştu.

Karamollaoğlu, Samsun'daki 19 Mayıs kutlamalarına değinerek, "19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümünde Samsun'daki kutlamalarda Cumhurbaşkanı bir adım attı ve bütün muhalefet liderlerini de Samsun'da bir araya gelmeye davet etti. Memnuniyet duyduk. Programımızı da ona göre ayarladık." ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı ile yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin, gerginlik içinde geçmemesini temenni ettiklerini belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi: