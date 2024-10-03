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Kendinden bir yaş büyük çocuğu bıçakladı! Önce kaçtı sonra teslim oldu... 15 yaşındaki çocuk katil oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.10.2024 11:19
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Bursa'da çocukların kavgası kanlı bitti. Daha 15 yaşında olan Y.Ç tartıştığı H.B'yi (16) bıçakladı. Y.Ç olay yerinden kaçarken H.B ise hayatını kaybetti.

Kendinden bir yaş büyük çocuğu bıçakladı! Önce kaçtı sonra teslim oldu... 15 yaşındaki çocuk katil oldu

Olay, saat 21.00 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi, Korusu mevkisindeki ağaçlık bölgede meydana geldi.

İddiaya göre, Y.Ç. ile H.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Y.Ç., yanındaki bıçakla H.B.'yi yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan H.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. H.B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Y.Ç. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

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Bursa katil bıçak
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