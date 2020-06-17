Kendine iyi bak Flash: Adobe Flash'ın fişini çekiyor! İşte tarihi

Adobe Flash ismi birçok kişiye tanıdık gelecektir. Bundan çok değil, birkaç yıl öncesine kadar kullanılmaya devam edilen Adobe Flash, popüler olduğu dönemde ise internet aleminin vazgeçilmez aracıydı. 2000'li yıllarda internet siteleri animasyonlar, oyunlar ve videolar için Adobe Flash eklentisini zorunlu kılıyordu. Birçok genç, internet kafeye gittiğinde masaüstünde bir Adobe Flash simgesiyle karşılaşıyordu. Ancak bu dönem teknolojinin ve internet çözümlerinin gelişmesiyle birlikte sona erdi ve Adobe Flash siteler tarafından kullanılmamaya başladı. Adobe Flash'ın yerini ise HTML 5 aldı. Artık Adobe'nin fişini çekmek için son kararı vermesini bekleyen Flash ise beklenen haberi aldı.

ADOBE FLASH PLAYER'İN SON TARİHİNİ AÇIKLADI

Adobe, Adobe Flash için bir açıklama yayınladı. Firma yaptığı açıklamada 31 Aralık 2020 tarihinde Adobe Flash'ın sona erdirileceğini duyurdu. Bu tarihten itibaren Flash için herhangi bir güvenlik ya da gizlilik yaması verilmeyecek. 2000'li yıllara damgasını vuran efsane, böylece son bulacak.

FLASH GİDECEK, ANILAR KALACAK

Görünüşe bakılırsa, 2021 yılına Adobe Flash olmadan gireceğiz. Onunla ilgili tüm anılarımızda 2020 ve öncesinde kalacak. On yıllardır internete giren herkesin üzerinde çok emeğin var, kendine iyi bak Flash...

