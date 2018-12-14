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"Kendine iyi bakmayanlar gittikçe kurbağaya dönüşüyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.12.2018 23:52 | Son Güncelleme

Dr. Ender Saraç: - "Kendine iyi bakmayanlar gittikçe kurbağaya dönüşüyor. Kollar bacaklar inceliyor, karın şişiyor. Göbek ve belde yağlanma oluyor, kas ve kemikler eriyor. Aşırı yemekten çok fazla hastalıklar oluşuyor" - "Asitli şekerli içeceklerin hiçbir faydası yok, ama zararı çok. Onun yerine rezene, yasemin, tarçın, kuşburnu, elma çayları, yeşil çay, beyaz çay gibi çayları için"

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, "Kendine iyi bakmayanlar gittikçe kurbağaya dönüşüyor. Kollar bacaklar inceliyor, karın şişiyor. Göbek ve belde yağlanma oluyor, kas ve kemikler eriyor. Aşırı yemekten çok fazla hastalıklar oluşuyor." dedi.

Saraç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce (KYK) düzenlenen "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" programı kapsamında Kütahya İl Müdürlüğünün hazırladığı "Kendine İyi Bak" söyleşisinde KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Sağlıklı beslenme ile ilgili açıklamalarda bulunan Saraç, insanlarda yaş ilerlemesine bağlı olarak metabolizmanın her 10 senede bir yavaşladığını belirtti.

İnsan vücudunun ve organlarının aynı kalmayacağını, sağlığına dikkat etmeyenlerin birçok hastalık riski ile karşı karşıya kalabileceğini vurgulayan Dr. Saraç, "Gözlerin, kulakların, beynin, pankreasın, mesanen, genital organların, kasların böyle kalmayacak. Kendine iyi bakmayanlar gittikçe kurbağaya dönüşüyor. Kollar bacaklar inceliyor, karın şişiyor. Göbek ve belde yağlanma oluyor, kas ve kemikler eriyor. Aşırı yemekten çok fazla hastalıklar oluşuyor. Aşırı yemekten şişiyoruz ve sistem bozuluyor. Erkekler göbek ve bel civarınızı ölçün. Erkeklerde 94, kızlarda 88 santimi geçmeyecek. İşte sağlık falına bakmak bu. Gelecekle ilgili büyük ipucu. Eğer bu ölçüyü geçiyorsa sorun var demektir. Ölçü geçiyorsa, yüksek tansiyon, şeker, kalp krizi, inme, felç, karaciğer yetmezliği, safra taşı, böbrek hastalıkları, alzaymır. Bunların riski artıyor. Göbek ve bel büyüdükçe, yağlandıkça ömür kısalıyor, ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bel ve göbek yağlanmaları hastalıklara davetiye çıkarıyor." diye konuştu.

Atalarımızın daha sağlıklı bireyler olduğunu aktaran Saraç, "İnternetten Çanakkale Harbi, Kurtuluş Savaşı, Balkan savaşları videolarını seyredin. Atalarımıza, büyük babalarımıza bakın. Bir tane obez, şişko dedemiz yok. Ne oldu bize de biz bu kadar bozulduk. Ne oldu da biz bu kadar kas kaybettik. Fransızların bir sözü var, ‘Türk gibi kuvvetli’ diyorlardı. Şimdi ise ‘Türk gibi sigara içiyorlar’ diyorlar." değerlendirmesini yaptı.

- "Asitli şekerli içeceklerin hiçbir faydası yok ama zararı çok"

İnsan sağlığını tehdit eden yiyecek ve içecekler hakkında da bilgiler veren Saraç, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bir de yiyecekler arasında 3 tane başımızın belası gıda var, beyaz un, beyaz şeker ve mısır şurubu. Bir kere doğada mısır şurubu diye bir şey yok. Bu Amerika'nın, İsrail’in GDO’lu tarımla beraber çıkardıkları bir şey. Şimdi tatlılar, kolalar daha ucuzladı. Çünkü mısır şurubu ile yapılıyor. Eskiden pancar şekerine, beyaz şekere ‘dikkat’ derken, pancar şekeri artık masum kaldı. Çünkü genetiği değiştirilmiş mısır şurubu her şeyi bozdu. Bakın bir orta boy kolada 6 küp kesme şeker var. Birkaç sene önce bunu söylerken ki 6 küp kesme şeker 150 kalori yapıyor. Şimdi daha beter, mısır şurubundan yapıyorlar. Yani niçin içilir ki bu. Vitamini, antioksidanı yok. Seni kanser, şeker hastası, obez yapıyor. Lütfen iyi düşün, gençliğini harcama. Bu asitli şekerli içeceklerin hiçbir faydası yok, ama zararı çok. Onun yerine rezene, yasemin, tarçın, kuşburnu, elma çayları, yeşil çay, beyaz çay gibi çayları için."

Daha sağlıklı gıdaların ön plana, sağlıksızların ise geri plana alınması gerektiğini vurgulayan Saraç, "Mesela tarhana, mercimek, sebze çorbaları, kışın kış sebzeleri, yazın yaz sebzeleri. İşlenmemiş taze et, sosis, salam değil. Organik ve serbest gezen tavuk eti. Balığı mutlaka yemeniz lazım. Öğrenciler için zihni, beyni en çok çalıştıran şeydir. Ama balığı da kızartmadan, buğulama, haşlama, fırında gibi yemelisiniz. Onun dışında özellikle bakliyatlar. Yeşil, sarı, kırmızı mercimek, barbunya, fasulye, nohut, börülce gibi. Bakliyatları mutlaka haftada iki kere yiyin." diye konuştu.

Söyleşinin ardından katılımcılara hafif egzersiz ve meditasyon yaptıran Saraç’a, KYK İl Müdürü Feyzullah Gayret tarafından hediye takdim edildi.

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