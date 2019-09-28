HABER

"Kendine menfaat sağlayan şebekelerle mücadele edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 19:20 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Toplumda ‘irşat ediyorum’ diye kendine menfaat sağlayan menfaat şebekeleri oluşuyor. Televizyonlar bile kurmuşlar. Hesap numarası veriyor, 'Şuraya şu kadar yatır, ona göre duanı yapacağım.' diyor. Bunlarla biz mücadele edeceğiz"

NEVŞEHİR (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Toplumda ‘irşat ediyorum’ diye kendine menfaat sağlayan menfaat şebekeleri oluşuyor. Televizyonlar bile kurmuşlar. Hesap numarası veriyor, 'Şuraya şu kadar yatır, ona göre duanı yapacağım.' diyor. Bunlarla biz mücadele edeceğiz." dedi.

Nevşehir'de din görevlileriyle bir araya gelen Erbaş, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, din görevlilerinin Hazreti Peygamber'in varisleri olduğunu söyledi.

Erbaş, "Peygamber Efendimize ilk gelen ayetlere bakınız, okumaktan, öğrenmekten, kalemden bahsediyor. Bundan alacağımız mesaj, Peygamber varislerinin elinde en fazla kitap, kalem olması gereken, öğretmekle, öğrenmekle meşgul bulunması gereken insanlar olması demektir." dedi.

Erbaş, mihrap, minber, kürsünün, irşat ve tebliğin emanet olduğunu belirterek, "Cami içinde, cami dışında, mahallemizde, şehrimizde bu önderliğimizi yerine getirmek zorundayız. Eğer getirmezsek vebali ağırdır, sorumluluğu büyüktür. Hesabı da çok ağır olur. Bunun hesabını veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Kadın din görevlilerinin kapı kapı dolaşarak İslam'ı anlatmalarını isteyen Erbaş, ailelerin yaşadığı sorunların çözümünde din görevlilerinin katkısının olması gerektiğini vurguladı.

Doğru dini bilginin topluma ulaştırılmasında din görevlilerine önemli sorumluluklar yüklendiğini dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Sizler küçük çocuklarımızın, kadınlarımızın hocalarısınız. Kadın, ailenin en önemli direğidir. Eğer kadınlarımız doğru dini bilgiye sahip olursa eşleri, çocukları bundan faydalanıyor. Onun için Kur'an kursumuza öğrenci gelsin diye beklemeyin, kapı kapı dolaşınız. Bunu biz yapmazsak toplumda 'irşat ediyorum' diye kendine menfaat sağlayan menfaat şebekeleri oluşuyor. Televizyonlar bile kurmuşlar. Birisi bana göndermiş, ekranda çok açık bir şekilde diyor ki 'Başım ağrıyor, dişim ağrıyor. Bunun duası şudur.' Hesap numarası veriyor, 'Şuraya şu kadar yatır, ona göre duanı yapacağım.' Bu derece milletimizi menfaate bağlayan şebekeler oluşmuş.

Bunlarla biz mücadele edeceğiz."

Programın ardından Hacıbektaş ilçesine geçen Erbaş, Hacı Bektaş Veli Külliyesi ve Türbesi'ni ziyaret etti.

Yetkililerden külliyeyle ilgili bilgi alan Erbaş, Hacı Bektaş Veli'nin türbesinde dua okudu, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ile sohbet etti.

Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...
Kırşehir'de şehir merkezi girişine Atatürk posteri asıldı Kırşehir'de şehir merkezi girişine Atatürk posteri asıldı 
Karabük’te odun yüklü kamyon devrildiKarabük’te odun yüklü kamyon devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Nevşehir

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Sevilen dizinin fişi çekildi! Star TV iddialı yapıma acımadı

Sevilen dizinin fişi çekildi! Star TV iddialı yapıma acımadı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

Elazığ'da 3.3 şiddetinde deprem!

Bir deprem de Elazığ'da!

Son dakika: İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

Artvin'de sel ve toprak kayması! Ölümden 2 dakika ile kurtulmuşlar

Ölümden 2 dakika ile kurtulmuşlar

İstanbul depremiyle ilgili bir açıklama da ODTÜ'den

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

Son dakika! İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı yıkılacak

İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı yıkılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.