"Kendine menfaat sağlayan şebekelerle mücadele edeceğiz"

NEVŞEHİR (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Toplumda ‘irşat ediyorum’ diye kendine menfaat sağlayan menfaat şebekeleri oluşuyor. Televizyonlar bile kurmuşlar. Hesap numarası veriyor, 'Şuraya şu kadar yatır, ona göre duanı yapacağım.' diyor. Bunlarla biz mücadele edeceğiz." dedi.

Nevşehir'de din görevlileriyle bir araya gelen Erbaş, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, din görevlilerinin Hazreti Peygamber'in varisleri olduğunu söyledi.

Erbaş, "Peygamber Efendimize ilk gelen ayetlere bakınız, okumaktan, öğrenmekten, kalemden bahsediyor. Bundan alacağımız mesaj, Peygamber varislerinin elinde en fazla kitap, kalem olması gereken, öğretmekle, öğrenmekle meşgul bulunması gereken insanlar olması demektir." dedi.

Erbaş, mihrap, minber, kürsünün, irşat ve tebliğin emanet olduğunu belirterek, "Cami içinde, cami dışında, mahallemizde, şehrimizde bu önderliğimizi yerine getirmek zorundayız. Eğer getirmezsek vebali ağırdır, sorumluluğu büyüktür. Hesabı da çok ağır olur. Bunun hesabını veremeyiz." ifadelerini kullandı.