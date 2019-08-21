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'Kendine saldıran insanların evlerini yanmaktan kurtardı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 17:58 | Son Güncelleme

  ORMAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, İzmir'deki orman yangınına, 'karşı ateş' metoduyla müdahale eden bir görevlinin vatandaşların saldırısına uğradığını belirterek, "Yangın şube müdürümüz, 'karşı ateş kullanılsın' diye talimat verdi.

ORMAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, İzmir'deki orman yangınına, 'karşı ateş' metoduyla müdahale eden bir görevlinin vatandaşların saldırısına uğradığını belirterek, "Yangın şube müdürümüz, 'karşı ateş kullanılsın' diye talimat verdi. Ateşi ateşle söndürmek metodunu uyguladı, orada ona saldıran insanların evlerini yanmaktan kurtardı" dedi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, 18 Ağustos'ta İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yangının 53 saatte kontrol altına alındığını belirten Çelik, bölgedeki vatandaşların saldırısına neden olan ve sosyal medyada tepki toplayan 'karşı ateş' metoduyla ilgili bilgi verdi.

'KARŞI ATEŞ METODU TÜM DÜNYADA UYGULANIYOR'

Yangında uygulanan 'karşı ateş' metodunun tüm dünyada kullanıldığını belirten Çelik, "Amerika, Kanada, Fransa, İspanya, Portekiz hepsi bu metodu uyguluyor. Biz bunu Adrasan, Göcek ve en son Gaziemir yangınında uyguladık. Bu çok tehlikelidir, buna karar verirken bu işin uzmanı arkadaşlarımız karar verir, uygulanması üzerine talimat verilir ve uygulanır. Bu en son karardır, önce tedbiri alıp sonra karşı ateş yakıyorsun" dedi.

'YANGINDA HELİKOPTER DAHA VERİMLİ'

Aynı anda hem İzmir'de hem Muğla'da yangın olmasına rağmen personel sıkıntısı yaşamadıklarını kaydeden Çelik, Gaziemir'de 1000'den fazla işçinin çalıştığını, alevlere 20 helikopter, 250'ye yakın iş makinesi ve 241 arazöz ile müdahale ettiklerini söyledi. Yangına helikopter ile daha hızlı ve daha etkin müdahalede bulunduklarını ifade eden Çelik, bu nedenle uçak yerine helikopter kullandıklarını kaydetti. Mehmet Çelik, şöyle dedi:

"Uçak yerine helikopter kullanmak daha verimli. Devlet Su İşleri'nin, Köy Hizmetleri'nin ve il özel idarelerinin yaptığı göletler var, onları da kullanıyoruz ama bizim kendimizin yaptığı 3 bin 500'e yakın yangın havuzundan su alabiliyoruz. Helikopterler her 5 kilometre içinde bir havuz olduğunu, yangın çevresinde olduğunu biliyorlar, koordinatları elimizde var. Ama uçaklarla her yerden su alma şansı yok, bir uçağın su alabilmesi için yatay düzeyde asgari 2 bin 200 metre su yüzeyinde olması lazım."

Görüntü Dökümü:
-Orman Genel Müdür Yardımıcısı Mehmet Çelik'in açıklamaları
Haber-Kamera:Merve ELMACI-Haluk KARAASLAN/ANKARA,(DHA)-

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