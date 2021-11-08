HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kendine zarar vermeye başladı! Başını duvarlara vuran eşek tedavi altına alındı

Kendine zarar vermeye başladı! Başını duvarlara vuran eşek tedavi altına alındı

08.11.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 5 gündür kendine zarar verdiği öğrenilen eşek, özel bir çiftlikte bakıma alındı. Yetersiz beslenme nedeniyle dolaşım ve solunum sistemi bozukluğu teşhisi konulan eşeğin başını evlerin duvarlarına vurduğu öğrenildi.

Kendine zarar vermeye başladı! Başını duvarlara vuran eşek tedavi altına alındı

Yalvaç'ta Korukaya köyü sakinlerinin çarşamba gününden itibaren evlerin duvarlarına başını çarparak kendisine zarar verdiğini söylediği eşek, Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedaviye alındı. Belediye ekipleri ilk olarak Yalvaç'ta veteriner hekim Askeri Doğan ile temas kurdu. Eşeğin sağlık durumu kontrol edildikten sonra hayvan bulunduğu yerden kaldırılarak, tedavi edilmek üzere kent merkezindeki özel bir çiftliğe götürüldü.

SERUM TEDAVİSİ GEREKİYOR

Çiftlikte, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde görevli bir veteriner hekim tarafından detaylı sağlık durumu incelenen eşeğin tedavisine başlandı. Eşeği muayene eden veteriner hekim Askeri Doğan, hayvana yetersiz beslenme nedeniyle dolaşım ve solunum sistemi bozukluğu teşhisi konulduğunu anlattı. Hastalandığı için eşeğin tırnaklarında ve gözlerinde rahatsızlıklar meydana geldiğini dile getiren Doğan, hayvana serum tedavisi gerektiğini söyledi.

Isparta'da adı açıklanmayan bir hayvanseverin çiftliğine yerleştirilen eşeğin tedavi sürecinde sağlıklı beslenmesinin sağlanıp, iyileşmesi hedefleniyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Renkli kareler! Kovasını alıp gelen de var simitle çay içen deRenkli kareler! Kovasını alıp gelen de var simitle çay içen de
Anahtar Kelimeler:
Isparta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Suikast girişimi sonrası ordu sokağa indi

Suikast girişimi sonrası ordu sokağa indi

Gelin, kendi düğününde barmenle basıldı!

Gelin, kendi düğününde barmenle basıldı!

Aşkı komşuda buldu! Sevgiliden cesur pozlar

Aşkı komşuda buldu! Sevgiliden cesur pozlar

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Banka hesabındaki parayı görünce şoke oldu! Tam 600 bin lira

Banka hesabındaki parayı görünce şoke oldu! Tam 600 bin lira

Gözler kritik saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Gözler kritik saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

İmamoğlu ve Yavaş aday olacak mı? Kılıçdaroğlu son noktayı koydu

İmamoğlu ve Yavaş aday olacak mı? Kılıçdaroğlu son noktayı koydu

Elleri tahriş etmeyen sıvı sabun çeşitleri

Elleri tahriş etmeyen sıvı sabun çeşitleri

Görülmemiş vefa! Annesi için 5 ayda 35 kilo verdi

Görülmemiş vefa! Annesi için 5 ayda 35 kilo verdi

Kritik atamalar Resmi Gazete'de! Erdoğan imzaladı

Kritik atamalar Resmi Gazete'de! Erdoğan imzaladı

İYİ Partili Türkkan'dan özür videosu

İYİ Partili Türkkan'dan özür videosu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.