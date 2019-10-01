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Kendini ağaca astı; 45 dakika kalp masajına rağmen kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 22:15 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'taki parkta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kendini ağaca astı.

Kendini ağaca astı; 45 dakika kalp masajına rağmen kurtarılamadı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ'taki parkta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kendini ağaca astı. Polis tarafından ağaçtan indirilen ve sağlık ekiplerinin hayata döndürmek için 45 dakika kalp masajı uyguladığı kişi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, Yahya Kemal Parkı'nda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Bir kişinin ağaca asılı olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tarafından ağaçtan indirilen kimliği belirsiz kişiye sağlık ekipleri 45 dakika boyunca kalp masajı uyguladı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bu kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri ekiplerinin bölgedeki incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Kendini ağaca astı; 45 dakika kalp masajına rağmen kurtarılamadıKendini ağaca astı; 45 dakika kalp masajına rağmen kurtarılamadı

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