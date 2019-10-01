HABER

KENDİNİ AĞACA ASTI; 45 DAKİKA KALP MASAJINA RAĞMEN KURTARILAMADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 22:15 | Son Güncelleme

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL DHA Beşiktaş'taki parkta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kendini ağaca astı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL DHA
Beşiktaş'taki parkta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kendini ağaca astı. Polis tarafından ağaçtan indirilen ve sağlık ekiplerinin hayata döndürmek için 45 dakika kalp masajı uyguladığı kişi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, Yahya Kemal Parkı'nda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Bir kişinin ağaca asılı olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tarafından ağaçtan indirilen kimliği belirsiz kişiye sağlık ekipleri 45 dakika boyunca kalp masajı uyguladı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bu kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri ekiplerinin bölgedeki incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
------------
-Olay yerinden görüntüler
-Yapılan kalp masajı
-Ekiplerin çalışmaları
-Cesedin kaldırılması
Detaylar

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
İBB’de kiralık araç araştırma komisyonunda tartışmaİBB’de kiralık araç araştırma komisyonunda tartışma
Başakşehir'de silahlı saldırı anı kameradaBaşakşehir'de silahlı saldırı anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Araç sahiplerine kötü haber

Araç sahiplerine kötü haber

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert tepki

İBB devralmıştı! Otogarda değişim başladı: Hepsi yıkıldı

İBB devralmıştı! Otogarda değişim başladı: Hepsi yıkıldı

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Bir gece ansızın gelebiliriz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
300 bin TL ödülle aranan Atilla Çakmaz etkisiz hale getirildi

300 bin TL ödülle aranıyordu! Etkisiz hale getirildi

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan elektronik sigara açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan elektronik sigara açıklaması

Adnan Oktar'dan kadın avukata selam göndermiş! Mahkemeden suç duyurusu

Adnan Oktar kadın avukata selam göndermiş! Mahkemeden suç duyurusu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması!

Bakan Akar'dan operasyon açıklaması!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.