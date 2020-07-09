HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kendini araçtan attı! Alev alan otomobilden canını zor kurtardı

Kendini araçtan attı! Alev alan otomobilden canını zor kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2020 14:24 | Son Güncelleme

Antalya'nın Serik ilçesinde alev alan otomobildeki sürücü kendini yola atarak kurtulabildi.

Atatürk Caddesi üzerinde esnaflık yapan Barbaros Çavuş, iş yerinden çıktıktan sonra 07 AOP 42 plakalı otomobiline bindi. Kontak anahtarını çevirmesi ile birlikte otomobil motor kısmından alev aldı. Kendini dışarı atarak kurtulan sürücü, çevredeki esnaflarla birlikte yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. Daha sonra durumun itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler de soğutma çalışması yaptı. Kısa sürede söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinden çıktı! 1 metre boyunnda Evinden çıktı! 1 metre boyunnda
Sokakta karşılaştılar birbirlerine kurşun yağdırdılarSokakta karşılaştılar birbirlerine kurşun yağdırdılar
Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Uçağı görünce Sağlık Bakanlığı'na sordu!

Uçağı görünce Sağlık Bakanlığı'na sordu!

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Polis caddeyi trafiğe kapattı

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Polis caddeyi trafiğe kapattı

Yürekleri dağlayan feryad: Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor

Yürekleri dağlayan feryad: Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor

İlginizi Çekebilir

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çöp toplayarak ailesine destek oldu, Harvard’ı kazandı

Çöp toplayarak ailesine destek oldu, Harvard’ı kazandı

Nefes darlığının nedeni astım mı, psikolojik mi?

Nedeni astım mı, psikolojik mi?

Sokakta karşılaştılar birbirlerine kurşun yağdırdılar

Sokakta karşılaştılar birbirlerine kurşun yağdırdılar

Sevgilisine saldıran öfkeli adam yanlış kişiye çattı

Sevgilisine saldıran öfkeli adam yanlış kişiye çattı

Yaşlı adamın maskeyle imtihanı! Gülümseten anlar

Yaşlı adamın maskeyle imtihanı

Yolcuların gözü önünde şoförü dövdüler

Yolcuların gözü önünde şoförü dövdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.