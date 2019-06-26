HABER

Kendini asan yaşlı adamın cesedi 3 gün sonra bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 22:43 | Son Güncelleme

Bursa’da yaşlı bir adamını kendini asarak intihar ettiği, evden kötü kokuların gelmesi üzerine 3 gün sonra ortaya çıktı.İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi 1.

Kendini asan yaşlı adamın cesedi 3 gün sonra bulundu

Bursa’da yaşlı bir adamını kendini asarak intihar ettiği, evden kötü kokuların gelmesi üzerine 3 gün sonra ortaya çıktı.
İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi 1. Karanfil Sokak’ta eşinden ayrıldığı için tek başına yaşayan S.E .(57) evinin müştemilat kısmında iple kendisini asarak intihar etti. En son geçtiğimiz Pazar günü görülen 1 çocuk babası S.E.’nin evine bakan komşuları, yaşlı adamın ipte asılı cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine belirtilen yere sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kendini asan yaşlı adamın cesedi 3 gün sonra bulundu

Kendini asan yaşlı adamın cesedi 3 gün sonra bulundu

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Bursa’da korkutan fabrika yangınıBursa’da korkutan fabrika yangını
Ahıra yıldırım düştü, 10 küçükbaş hayvan telef olduAhıra yıldırım düştü, 10 küçükbaş hayvan telef oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjde! Bir banka daha bugün başlattı

Müjde! Bir banka daha bugün başlattı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkması çok tartışılmıştı! Erdoğan o soruya yanıt verdi

Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkması çok tartışılmıştı! Erdoğan o soruya yanıt verdi

Her türlü yöntemi deniyorlar! Bu kare Adana'da çekildi

Her türlü yöntemi deniyorlar! Bu kare Adana'da çekildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de denizin ortasında bayılan adamın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Denizin ortasında bayılan adamın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü

Adana'da aşırı sıcaklar vatandaşları bunalttı

Marmaray'daki arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü!

Marmaray'daki arıza paniğe yol açtı

Sevgilisi uğruna 3 çocuğunu bıraktı, onlarca kişiyi dolandırıp kaçtı

Böyle baba olmaz olsun!

Üst geçitten kopan parça kadının üzerine böyle düştü

Kadın büyük şok yaşadı

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.