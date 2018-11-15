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Kendini astığı yere 1 saat sonra geri döndü! Yakınları şoke oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 11:35 | Son Güncelleme

Antalya'da işyerinde kendini iple asıp, intihara kalkışan T.S. (23) ambulansla hastaneye kaldırıldı. T.S., tedavisinin ardından 1 saat sonra yürüyerek işyerine dönünce, arkadaşları ve yakınları, şoke oldu.

Kendini astığı yere 1 saat sonra geri döndü! Yakınları şoke oldu

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. T.S., işyerinin tavanına astığı iple intihar girişiminde bulundu. İpi boynuna geçirip kendini boşluğa bırakan T.S.'nin yardımına, o sırada işyerine gelen arkadaşı yetişti, bulunduğu yerden indirdi. Bir süre hareketsiz kalan T.S.'nin hayatını kaybettiğini düşünen arkadaşı, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, T.S.'yi ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü.

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Polis ekipleri işyerinde incelemede bulunurken, T.S.'nin yakınları ve arkadaşları olay yerine geldi. T.S.'nin arkadaşları ile ağabeyi arasında işyerinin önünde kısa süreli tartışma yaşandı. Bu sırada hastanede tedavisi tamamlanan T.S., yaklaşık 1 saat sonra yürüyerek intihar girişiminde bulunduğu işyerinin önüne geldi. T.S.'yi olay yerinde gören yakınları ve arkadaşları ile polis ekipleri, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Burada ağabeyiyle tartışan T.S.'yi, polis ekipleri sakinleştirdi. T.S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

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Antalya Muratpaşa

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