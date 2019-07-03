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Kendini bıçaklayıp 112 ekiplerini aradı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 20:39 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kendini bıçaklayan bir şahıs, 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi.Olay, saat 19.00 sıralarında İzmit Kadıköy Mahallesi Okur Sokak’ta meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kendini bıçaklayan bir şahıs, 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi.
Olay, saat 19.00 sıralarında İzmit Kadıköy Mahallesi Okur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Sadık E. (27) isimli şahıs, bıçakla kendini yaralayarak 112 Acil Yardım hattını aradı. Şahsın kendini yaraladığını söylemesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri ise olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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